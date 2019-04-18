Золота Жар-птиця 2019: переможці престижної музичної премії

У Національному палаці мистецтв "Україна" відгриміла одна з найграндіозніших музичних премій "Золота Жар-птиця". У одинадцятьох номінаціях було представлено по п'ять артистів, які боролися за бажану статуетку. Сьогодні, 18 квітня, журі визначило лауреатів у кожній з категорій.

Організатори престижного музичного заходу телеканал М2 та організація "Таврійські Ігри" оголосили номінантів ще 11 березня. В одинадцятьох номінаціях було представлено по п'ять претендентів, які мали змогу боротися за перемогу в певній категорії. Для популярних українських виконавців відбір проходив у декілька етапів, а кінцевий список номінантів затвердили, зіставивши найвищі рейтинги, які вони отримали в ефірі телеканалу М2 (з 1 березня 2018 по 1 березня 2019 року).

Читайте також: Золота Жар-птиця 2019: номінанти премії

Сольні виконавці, гурти та представники нових хітів довго готувалися до музичної премії. А вже сьогодні, 18 квітня, номінанти спокійно видихнули, поїхали додому зі своїми нагородами.

Переможці премії "Золота Жар-птиця 2019":

Прорив року: DILEMMA

Новина доповнюється...