Це швидко закінчить війну: що Литва пропонує надати України для перемоги над Росією

Литва закликає союзників допомогти Україні закінчити війну з Росією, ціна якої щодня зростає. Щодня Росія руйнує українські родини, а ціна відновлення України зростає.

Про це заявив глава МЗС Литви Ґабріелюс Ландсберґіс. Литовський міністр закликає союзників не зволікати, а надати Україні важке озброєння.

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Литва закликає надати Україні важке озброєння

За словами глави МЗС Литви, важке озброєння допоможе Україні швидше закінчити війну з Росією.

Кожен день Путін руйнує інфраструктуру, а вартість відновлення України зростає. Кожен день Путін руйнує сім'ї, а психологічна травма примножується. Чого ми чекаємо? Відправляймо Міноборони України важке озброєння, яке б швидше закінчило війну,

– написав він у твітері.

Заява глави МЗС Литви пролунала після того, як німецький канцлер Олаф Шольц вкотре заявив, що Німеччина не надасть Україні танки Leopard. Шольц заявив, що військова допомога Україні ґрунтується на чіткому принципі – "не можна робити це самостійно".

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