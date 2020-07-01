Нацбанк від 1 липня став регулятором страхових, лізингових, фінансових компаній, кредитних спілок, ломбардів та бюро кредитних історій. До 30 червня регулюванням цього ринку займався Національний комітет фінансових послуг, однак за механізмом "спліту" ці повноваження передали НБУ.

Так званий закон про "спліт", за яким це стало можливо, передбачає перехід регулювання частини небанківського сектору від Нацкомфінпослуг до НБУ. Нове регулювання та нагляд НБУ реалізовуватиме за міжнародними стандартами, повідомляють у пресслужбі установи.

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"Спліт", як говорять у Нацбанку, дає змогу продовжувати забезпечувати фінансову стабільність більш комплексно та ефективно завдяки регулюванню не лише банківського, а й небанківського сектору.

Спліт має сприяти подальшій інтеграції України в ЄС у межах імплементації директив та інших документів ЄС та приведення національної нормативної бази у відповідність до міжнародних стандартів,

– зазначають у Нацбанку.

Першочергові завдання Нацбанку:

створення та впровадження інтегрованої моделі регулювання та нагляду за фінансовими ринками;

подальше реформування та розвиток небанківського сектору згідно з провідними міжнародними практиками, Угодою про асоціацію між Україною та ЄС та іншими міжнародними зобов’язаннями України;

відновлення довіри до ринку небанківських фінансових установ;

посилення захисту прав та інтересів споживачів фінансових послуг;

розвиток фінансових інструментів та інфраструктури фінансового ринку.



Що відтепер контролюватиме Нацбанк / Інфографіка 24 каналу

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