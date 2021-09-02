Попри вирок, правоохоронці продовжують працювати. Вони подали апеляцію.
До теми Загинув під час затримання: суд виніс вирок 6 львівським патрульним за смерть 22-річного юнака
Поліцейські подали апеляцію на вирок суду
Галицький райсуд Львова 3 серпня оголосив вирок 6 львівським патрульним через смерть 22-річного львів'янина Володимира Клима. Хлопець помер 3,5 року тому під час поліцейського рейду в гральному закладі. Правоохоронців підрозділу ТОР визнали винними у перевищенні службових повноважень, вчиненому групою осіб. Окрім цього, їх позбавили спеціальних звань "лейтенант поліції" та заборонили обіймати посади у держорганах упродовж 3 років.
Заступник директора департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій Білошицький, розповів, що 1 вересня на цей вирок подали апеляцію.
Скаргу до суду апеляційної інстанції на вирок щодо шістьох львівських ТОРівців подано! Шестеро поліцейських, які виконували свою роботу, можуть опинитися за ґратами на 8 років,
– зазначив правоохоронець.
За його словами, рішення суду кожен з правоохоронців переживав по-своєму. Однак він безсумнівно "демотивував усю поліцейську родину".
"Тепер чекаємо місця і дати проведення перших засідань. Наша позиція була, є і залишається незмінною — поліцейські виконували свої службові обов'язки. Ми не згодні з рішенням суду і будемо добиватися справедливості", – додав Білошицький.
На час розгляду апеляційної скарги ТОРівці продовжують працювати у правоохоронних органах.
Дивіться відео затримання 22-річного Володимира Клима:
Зауважте Суд оприлюднив деталі вироку 6 патрульним через смерть 22-річного львів'янина
Коротко про загибель 22-річного хлопця
- Правоохоронці 9 лютого 2018 року перевіряли відвідувачів салону гральних автоматів "Національна лотерея" на вулиці Куліша у центрі Львова.
- Під час поверхневого огляду в кишені 22-річного львів'янина Володимира Клима патрульні знайшли згорток з наркотиками.
- У цей момент юнак різко розвернувся, намагаючись втекти, і проковтнув поліетиленовий пакетик.
- Правоохоронці намагались змусити хлопця виплюнути згорток, однак він знепритомнів.
- Львів'янина вивели на вулицю та надали йому домедичну допомогу. Однак врятувати його не вдалося.
- Експертиза встановила, що юнак проковтнув пакет з 2 грамами канабісу.
- Синтетичний полімер повністю перекрив дихальні шляхи хлопця, і він помер від асфікції.
- Після цього 6 патрульних звинуватили у перевищенні службових повноважень, аже вони зв'язали загиблому руки стяжками, і той не міг собі допомогти.
Текст допису Олексія Білошицького:
Скаргу до суду апеляційної інстанції на вирок щодо шістьох львівських ТОРівців подано!
Шестеро поліцейських, які виконували свою роботу, можуть опинитися за ґратами на 8 років!
Нещодавнє рішення суду кожен з нас переживав по-своєму. Але точно скажу, що це демотивувало всю поліцейську родину. Апеляцію подано. Тепер чекаємо місця і дати проведення перших засідань.
Наша позиція була, є і залишається незмінною – поліцейські виконували свої службові обов'язки. Ми не згодні з рішенням суду і будемо добиватися справедливості. Переконаний, правда – на нашому боці.
P.S. Нагадую, 9 лютого 2018 року, в одному із гральних закладів, 22-річний львів'янин помер від механічної асфіксії. Хлопець проковтнув пакет з наркотичною речовиною та задихнувся. У цьому звинуватили патрульних, які робили все від них залежне, аби врятувати хлопця.