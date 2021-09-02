Попри вирок, правоохоронці продовжують працювати. Вони подали апеляцію.

До теми Загинув під час затримання: суд виніс вирок 6 львівським патрульним за смерть 22-річного юнака

Поліцейські подали апеляцію на вирок суду

Галицький райсуд Львова 3 серпня оголосив вирок 6 львівським патрульним через смерть 22-річного львів'янина Володимира Клима. Хлопець помер 3,5 року тому під час поліцейського рейду в гральному закладі. Правоохоронців підрозділу ТОР визнали винними у перевищенні службових повноважень, вчиненому групою осіб. Окрім цього, їх позбавили спеціальних звань "лейтенант поліції" та заборонили обіймати посади у держорганах упродовж 3 років.

Заступник директора департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій Білошицький, розповів, що 1 вересня на цей вирок подали апеляцію.

Скаргу до суду апеляційної інстанції на вирок щодо шістьох львівських ТОРівців подано! Шестеро поліцейських, які виконували свою роботу, можуть опинитися за ґратами на 8 років,

– зазначив правоохоронець.

За його словами, рішення суду кожен з правоохоронців переживав по-своєму. Однак він безсумнівно "демотивував усю поліцейську родину".

"Тепер чекаємо місця і дати проведення перших засідань. Наша позиція була, є і залишається незмінною — поліцейські виконували свої службові обов'язки. Ми не згодні з рішенням суду і будемо добиватися справедливості", – додав Білошицький.

На час розгляду апеляційної скарги ТОРівці продовжують працювати у правоохоронних органах.

Дивіться відео затримання 22-річного Володимира Клима:

Зауважте Суд оприлюднив деталі вироку 6 патрульним через смерть 22-річного львів'янина

Коротко про загибель 22-річного хлопця

Правоохоронці 9 лютого 2018 року перевіряли відвідувачів салону гральних автоматів "Національна лотерея" на вулиці Куліша у центрі Львова.

Під час поверхневого огляду в кишені 22-річного львів'янина Володимира Клима патрульні знайшли згорток з наркотиками.

У цей момент юнак різко розвернувся, намагаючись втекти, і проковтнув поліетиленовий пакетик.

Правоохоронці намагались змусити хлопця виплюнути згорток, однак він знепритомнів.

Львів'янина вивели на вулицю та надали йому домедичну допомогу. Однак врятувати його не вдалося.

Експертиза встановила, що юнак проковтнув пакет з 2 грамами канабісу.

Синтетичний полімер повністю перекрив дихальні шляхи хлопця, і він помер від асфікції.

Після цього 6 патрульних звинуватили у перевищенні службових повноважень, аже вони зв'язали загиблому руки стяжками, і той не міг собі допомогти.

Текст допису Олексія Білошицького:

Скаргу до суду апеляційної інстанції на вирок щодо шістьох львівських ТОРівців подано!

Шестеро поліцейських, які виконували свою роботу, можуть опинитися за ґратами на 8 років!

Нещодавнє рішення суду кожен з нас переживав по-своєму. Але точно скажу, що це демотивувало всю поліцейську родину. Апеляцію подано. Тепер чекаємо місця і дати проведення перших засідань.

Наша позиція була, є і залишається незмінною – поліцейські виконували свої службові обов'язки. Ми не згодні з рішенням суду і будемо добиватися справедливості. Переконаний, правда – на нашому боці.

P.S. Нагадую, 9 лютого 2018 року, в одному із гральних закладів, 22-річний львів'янин помер від механічної асфіксії. Хлопець проковтнув пакет з наркотичною речовиною та задихнувся. У цьому звинуватили патрульних, які робили все від них залежне, аби врятувати хлопця.