Несмотря на приговор, правоохранители продолжают работать. Они подали апелляцию.

К теме Погиб во время задержания: суд вынес приговор 6 львовским патрульным за смерть 22-летнего юноши

Полицейские подали апелляцию на приговор суда

Галицкий райсуд Львова 3 августа огласил приговор 6 львовским патрульным из-за смерти 22-летнего львовянина Владимира Клима. Парень умер 3,5 года назад во время полицейского рейда в игорном заведении. Правоохранителей подразделения ТОР признали виновными в превышении служебных полномочий, совершенном группой лиц. Кроме этого, их лишили специальных званий "лейтенант полиции" и запретили занимать должности в госорганах в течение 3 лет.

Заместитель директора департамента патрульной полиции Нацполиции Алексей Билошицкий рассказал, что 1 сентября на этот приговор подали апелляцию.

Жалобу в суд апелляционной инстанции на приговор в отношении шестерых львовских ТОРовцев подано! Шестеро полицейских, выполнявших свою работу, могут оказаться за решеткой на 8 лет,

– отметил милиционер.

По его словам, решение суда каждый из правоохранителей переживал по-своему. Однако он несомненно "демотивировал всю полицейскую семью".

"Теперь ждем места и даты проведения первых заседаний. Наша позиция была, есть и остается неизменной — полицейские выполняли свои служебные обязанности. Мы не согласны с решением суда и будем добиваться справедливости", – добавил Билошицкий.

На время рассмотрения апелляционной жалобы ТОРовцы продолжают работать в правоохранительных органах.

Смотрите видео задержания 22-летнего Владимира Клима:

Заметьте Суд обнародовал детали приговора 6 патрульным из-за смерти 22-летнего львовянина

Коротко о гибели 22-летнего парня

Правоохранители 9 февраля 2018 года проверяли посетителей салона игровых автоматов "Национальная лотерея" на улице Кулиша в центре Львова.

Во время поверхностного осмотра в кармане 22-летнего львовянина Владимира Клима патрульные нашли сверток с наркотиками.

В этот момент юноша резко развернулся, пытаясь убежать, и проглотил полиэтиленовый пакетик.

Правоохранители пытались заставить парня выплюнуть сверток, однако он потерял сознание.

Львовянина вывели на улицу и оказали ему домедицинскую помощь. Однако спасти его не удалось.

Экспертиза установила, что юноша проглотил пакет с 2 граммами каннабиса.

Синтетический полимер полностью перекрыл дыхательные пути парня, и он умер от асфиксии.

После этого 6 патрульных обвинили в превышении служебных полномочий, ведь они связали погибшему руки стяжками, и тот не мог себе помочь.

Текст сообщения Алексея Билошицкого:

Жалобу в суд апелляционной инстанции на приговор в отношении шестерых львовских ТОРовцев подано!

Шестеро полицейских, выполнявших свою работу, могут оказаться за решеткой на 8 лет!

Недавнее решение суда каждый из нас переживал по-своему. Но точно скажу, что это демотивировало всю полицейскую родину. Апелляция подана. Теперь ждем места и даты проведения первых заседаний.

Наша позиция была, есть и остается неизменной – полицейские выполняли свои служебные обязанности. Мы не согласны с решением суда и будем добиваться справедливости. Убежден, правда – на нашей стороне.

P. S. Напоминаю, 9 февраля 2018 года, в одном из игорных заведений, 22-летний львовянин умер от механической асфиксии. Парень проглотил пакет с наркотическим веществом и задохнулся. В этом обвинили патрульных, которые делали все от них зависящее, чтобы спасти парня.