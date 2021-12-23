В 11-річної пацієнтки діагностували кістковий анкілоз скронево-нижньощелепного суглоба. Тобто в неї практично зрослися кістки та не відкривався рот.

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Вона постійно страждала від болю

До хірургії дівчинку привезли її батьки. Медики розповіли, що дитина не могла їсти нічого, крім подрібненої їжі, не могла говорити й постійно страждала від болю. Чому по допомогу не звернулися раніше – невідомо.

Фахівці вважають, що до такого стану школярки, ймовірно, призвів недіагностований перелом суглобового відростка нижньої щелепи. Усунути патологію можливо було лише за допомогою оперативного втручання.



Хірурги проводять операцію дівчинці, в якої не відкривався рот / Фото Zaxid.net

Могли зачепити артерію

Допомогли дівчинці спеціалісти відділення щелепно-лицевої хірургії Першого територіального медичного об’єднання Львова. Завдання в хірургів було досить складне, оскільки вони мали усунути частину нерухомого суглоба.

Це робили в ділянці, де проходять внутрішня сонна і менінгеальна артерії. Тому був дуже високий ризик зачепити судину і спровокувати кровотечу. Проте операція пройшла успішно та школярка вже проходить реабілітацію. Невдовзі вона зможе пережовувати великі шматки їжі та чітко вимовляти слова.

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