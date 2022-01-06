Інцидент трапився на пункті пропуску "Краківець". Зловмиснику може загрожувати в'язниця.

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Чоловік перевозив наркотики в трусах

Під час перевірки рейсового автобуса "Скадовськ – Щецин" на пункті пропуску "Краківець" митники виявили пасажира, який віз наркотики. Під час поглибленого огляду прикордонники за допомогою службового собаки знайшли 3 пакунки з речовиною сіро-зеленого кольору. Чоловік заховав їх на собі та серед особистих речей.

Мандрівник розповів, що у пакетах вагою майже 150 грамів була марихуана. Два пакунки він заховав за поясом трусів, а ще один – у шкарпетці в сумці.

Прикордонники надіслали повідомлення про ознаки кримінального правопорушення за статтею "Контрабанда наркотиків, психотропів, їхніх аналогів чи прекурсорів". Чоловікові може загрожувати від 5 до 8 років у в'язниці.

Дивіться фото, що саме знайшли у мандрівника / Фото Західний кордон