Найменшому пацієнту немає й місяця. У коментарях до допису лікарні зазначили, що йому лише 24 дні.

Цікаво У Львові розгортають додаткові ліжка для хворих на коронавірус

В "Охматдиті" – рекордна кількість дітей з COVID-19

У Львівській обласній дитячій клінічній лікарні "Охматдит" лікують рекордну кількість дітей з коронавірусом.

Новий рік – новий антирекорд! Сьогодні зранку (17 січня – 24 канал) у нас в COVID-зоні – 66 дітей!,

– зазначили у лікарні.

Стан маленьких пацієнтів – середній. На щастя, ніхто з них не потребує під'єднання до апаратів ШВЛ. Найменшому пацієнту ще немає й місяця, найстаршому – 17 років.

"Спокійно, мами й тати! Працюють Супергерої! Ми справляємось, COVID-зону розширили, персонал готовий", – додали лікарі.

Медики закликали батьків зберігати спокій та дотримуватись протиепідемічних обмежень – одягати на дітей захисні маски в людних місцях та в будь-якій незрозумілій ситуації телефонувати сімейному лікарю.

За інформацією "Твоє місто", у грудні – січні в "Охматдит" госпіталізовували від 2 до 30 дітей. Зокрема, минулого тижня маленьких пацієнтів з коронавірусом було 26. Найбільша кількість хворих була у жовтні 2021 року. Тоді у лікарні перебували 47 дітей із COVID-19.

Зверніть увагу! У Львові продовжують вакцинувати дітей проти коронавірусу. Щеплення можуть отримати підлітки віком 12 – 17 років. Перед процедурою потрібно обов'язково піти на огляд до сімейного лікаря.

Головні правила профілактики COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Текст допису Львівської обласної дитячої клінічної лікарні "Охматдит":

Новий рік – новий антирекорд! Сьогодні зранку у нас в COVID-зоні – 66 дітей! Стан малечі середній, ніхто не потребує ШВЛ. Найменшому пацієнту ще немає місяця, найстаршому – 17 років.

Спокійно, мами й тати! Працюють Супергерої ! Ми справляємось, COVID-зону розширили, персонал готовий. Від вас, дорослі, зараз багато залежить, тому зберігаємо спокій, дотримуємося правил безпеки, вдягаємо малечі маску у людних місцях і в будь-якій незрозумілій ситуації телефонуємо сімейному лікарю!