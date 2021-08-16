Поліцейський звільнився ще 25 травня 2020 року. Зараз чоловік хотів поновитись на роботу через суд.

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Звільнився під тиском

Колишній правоохоронець подав до суду про те, що його змусили звільнитись. Натомість після звільнення він ще ходив на роботу. Також він сказав, що його керівництво не виплатило йому компенсацію за вислугу років.

Проте суддя йому відмовив поліцейському у позові, бо жодних доказів щодо цього не було. Разом із тим через можливу причетність до збуту наркотиків арештували майно правоохоронця.



Колишній поліцейський хотів поновитися на роботу / Фото СБУ Львівщини

Що відомо про звільнення

Святослав Бурбан працював старшим оперуповноваженим в Личаківському відділі кримінальної поліції Львова. 25 травня 2020 року він написав рапорт на звільнення через переїзд в іншу область.

21 травня СБУ повідомила поліцейському про підозру через причетність до збуту амфетаміну, а саме – за пошук клієнтів та налагодження збуту. На той час йому та кільком причетним обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Зараз поліцейський каже, що керівники змусили його піти. Представник поліції Львівщини у суді наголосив, що Святослава Бурбана звільнили за його бажанням. Начальник Личаківського райвідділу надав суду докази, що позивач не ходив на роботу після звільнення.

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