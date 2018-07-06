15:29
6 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
28°C 16°C
  • субота
    26°C 17°C
  • неділя
    25°C 17°C
  • понеділок
    25°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Футбол без Путіна. Наташі, які рятують світ
Вєсті Кремля
22:25, 5 липня
Вєсті.UA. Вогняна Тимошенко. Зоряна війна Гройсмана з контрабандою
Вєсті.UA
19:42, 5 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, сьогодні
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. НСК Олімпійський: головна арена країни
Згадати все
00:24, 4 липня
Телеканал новин 24 Новини Ґаджети

Майбутні процесори від Samsung зможуть встановити вражаючий рекорд

481 Читать новость на русском
Майбутні процесори від Samsung зможуть встановити вражаючий рекорд
Майбутні процесори від Samsung зможуть встановити вражаючий рекорд / Фото з вільних джерел

Компанія Samsung Electronics оголосила про готовність розпочати випуск ARM-процесорів із тактовою частотою вище 3 ГГц. Для цього корпорація планує перейти на 7-нанометровий техпроцес, а в подальшому і на 5- та 3-нм. В такому випадку виробнику підвищити не лише їх обчислювальну потужність, але й енергоефективність.

Про це повідомляє Android Insider.

Читайте також:  В мережі з'явилися нові деталі про мобільні процесори Intel Whiskey Lake-U

Масове виробництво 7-нанометрових процесорів стартує в другій половині 2018 року, обіцяє Samsung. Це цілком може означати, що нові «камені» складуть апаратну основу складного Galaxy X і флагманських моделей Galaxy S10, презентація яких запланована на перший квартал наступного року з проміжком в 1-2 місяці.

Майбутні процесори Samsung, будуть базуватися на Cortex-A76, який ARM представила ще в травні цього року. На додаток до нього виробник презентував топовий графічний співпроцесор Mali G76, завдяки якому центральний процесор зможе забезпечити пристрою максимальну продуктивність.

Поряд з високою обчислювальною потужністю, нові чіпсети отримають нативную підтримку штучного інтелекту. Samsung, втім, як і багато інших вендорів, приділяє велике значення нейронним мережам і технології машинного навчання, намагаючись адаптувати їх для виконання повсякденних завдань замість самих користувачів.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.

Теги: Техно Ґаджети Samsung
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Закон 6688 о блокировке сайтов недоработан: что нужно изменить в документе
сьогодні, 15:00 Закон 6688 о блокировке сайтов недоработан: что нужно изменить в документе
Юрій Бутусов 53
До Дня поцілунків: 7 неймовірно корисних властивостей для здоров'я
сьогодні, 14:17 До Дня поцілунків: 7 неймовірно корисних властивостей для здоров'я
Настя Сукач 2169
Трагедія на Рівненському полігоні: який міномет вбив військовослужбовців та чому це важливо
сьогодні, 14:15 Трагедія на Рівненському полігоні: який міномет вбив військовослужбовців та чому це важливо
Євгенія Мазур 1408
Чи слідкуєте ви за скандалом між Холодницьким і Ситником?
5 липня, 15:44 Чи слідкуєте ви за скандалом між Холодницьким і Ситником?
569
Какая страна заинтересовала Трампа на пару с Путиным для военного вторжения
сьогодні, 13:04 Какая страна заинтересовала Трампа на пару с Путиным для военного вторжения
Іван Яковина 955
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук