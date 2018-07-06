Майбутні процесори від Samsung зможуть встановити вражаючий рекорд

Компанія Samsung Electronics оголосила про готовність розпочати випуск ARM-процесорів із тактовою частотою вище 3 ГГц. Для цього корпорація планує перейти на 7-нанометровий техпроцес, а в подальшому і на 5- та 3-нм. В такому випадку виробнику підвищити не лише їх обчислювальну потужність, але й енергоефективність.

Про це повідомляє Android Insider.

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Масове виробництво 7-нанометрових процесорів стартує в другій половині 2018 року, обіцяє Samsung. Це цілком може означати, що нові «камені» складуть апаратну основу складного Galaxy X і флагманських моделей Galaxy S10, презентація яких запланована на перший квартал наступного року з проміжком в 1-2 місяці.

Майбутні процесори Samsung, будуть базуватися на Cortex-A76, який ARM представила ще в травні цього року. На додаток до нього виробник презентував топовий графічний співпроцесор Mali G76, завдяки якому центральний процесор зможе забезпечити пристрою максимальну продуктивність.

Поряд з високою обчислювальною потужністю, нові чіпсети отримають нативную підтримку штучного інтелекту. Samsung, втім, як і багато інших вендорів, приділяє велике значення нейронним мережам і технології машинного навчання, намагаючись адаптувати їх для виконання повсякденних завдань замість самих користувачів.

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