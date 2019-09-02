"Мені по**й твоя заява, тварь": у Львові власниця побила студенток-квартиранток – відео

У Львові власниця квартири на вулиці Богдана Хмельницького жорстоко побила дівчат-студенток, погрожувала та викидала їхні особисті речі через вікно. Уся сварка супроводжувалась грубою нецензурною лайкою і криками.

Відео опублікувала Софія Хімчак у фейсбуці і воно вже набуло неабиякого розголосу серед користувачів.

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На записі видно розлючену власницю, яка приїхала на квартиру та влаштувала гучний скандал студенткам. Спочатку вона сварилася з другом дівчат на вулиці, а потім зайшла у приміщення і почала кричати на дівчат. Жінка постійно обзивала їх грубими словами, перекидала їхні речі, а потім вдарила і копнула у живіт одну з дівчат.



Мама власниці квартири стримує її перед дівчиною-квартиранткою

Жінка звинувачувала квартиранток у тому, що вони нібито "перетворили житло на бордель" і зіпсували їй меблі. Вона погрожувала вбити дівчат, виганяла з хати. Коли студентки заявили, що напишуть на неї заяву у поліцію, власниця сказала: "Мені по**й твоя заява, тварь погана".

У Львові власниця побила студенток-квартиранток: відео 18+

Мама постраждалого хлопця Людмила, який є другом дівчат і з яким жінка сварилась на подвір'ї, розповіла у коментарі журналістам 24 каналу як усе сталося. За словами жінки, її син приїхав допомогти дівчатам перевезти речі на іншу квартиру.

Так, 16-річна та 17-річна подружки знайшли це житло по вулиці Хмельницького ще 3 липня, коли приїхали поступати до Львова в училище. Спочатку вони домовлялися орендувати її протягом 2 років навчання. Проте, згодом студентки знайшли квартиру на Сихові, яка були ближче їм до навчального закладу.

Вони попередили власницю, що будуть з'їжджати. Тоді до них без попередження прийшла її мама, і вимагала, аби дівчата негайно покинули квартиру, хоча вона була оплачена до 3 вересня.

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Згодом на підмогу приїхала сама власниця. Спочатку вона нахамила хлопецеві на вулиці і навіть поцарапала йому руку. Потім прийшла до дівчат і одразу запитала "хто з вас сирота?". За словами Людмили, дівчинка, яку власниця била і справді сирота – у неї помер тато і вона живе з бабцею. Тому, ймовірно, власниця і вирішила "знущатися саме на нею"

До того ж, вчора, 1 вересня, жінка написала у поліцію заяву на дівчат. Вона звинувачує їх у псуванні мебелі та речей в квартирі. Мама хлопця відзначила, що насправді студентки там нічого не знищили і не поламали.

Проте, батькі і рідні дівчат також написали заяву на власницю квартири за побиття.



У Львові власниця побила студентку-квартирантку