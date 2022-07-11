Досі невідомо, де перебуває мер Херсона Ігор Колихаєв, – новий очільник регіону Дмитро Бутрій

російські військові викрали законно обраного мера Херсона Ігоря Колихаєва. Де перебуває херсонський міський голова – досі невідомо.

На сьогодні відомо тільки про те, що Колихаєва викрали

Викрадення Ігоря Колихаєва в ефірі каналу "Рада" прокоментував тимчасовий виконувач обов'язків голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій, повідомляє 24 канал.

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Він заявив, що місце перебування Ігоря Колихаєва невідоме.

Наразі тільки одна інформація – що його забрали. Де він перебуває – сьогодні невідомо,

– сказав новий очільник Херсонщини.

Через зникнення Колихаєва виникла проблема з нарахування зарплат бюджетників, оскільки в міського голови були електронні ключі до відповідних ресурсів міської влади.

Дмитро Бутрій повідомив, що проблема не вирішена до кінця, однак є перспективи її подолання.

Окупанти викрали Колихаєва: що відомо

росіяни систематично викрадають українців на тимчасово окупованих територіях. У полон ворога потрапляють колишні військові, активісти та чиновники, які відмовилися піти на співпрацю з окупаційною "владою".

28 червня стало відомо, що російські загарбники вивезли у невідомому напрямку мера Херсона Ігоря Колихаєва.

Херсонського міського голову затримали працівники росгвардії та фсб. Це сталося в момент, коли він виходив з авто біля одного з комунальних підприємств. Там росіяни перерили документи та забрали жорсткі диски з інформацією з комп'ютерів.

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З полону росіян вдалося звільнити заступника голови Чорнобаївської сільради Херсонської області Євгенія Родіонова. Його та голову Чорнобаївки Ігоря Дударя окупанти захопили в полон ще 3 травня.

Також у травні загарбники викрали на Херсонщині колишнього депутата облради Віктора Помазнюка. Три місяці у полоні росіян перебував мер Голої Пристані Олександр Бабич. Його вдалося звільнити наприкінці червня.

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