Microsoft представила свій найменший і найдешевший планшет із лінійки Surface

Корпорація представила новий 10-дюймовий планшет Surface Go. Особливістю новинки є наявність фізичної клавіатури, щоправда її треба буде купити окремо.

Про це повідомляє The Verge.

При цьому Microsoft зробила планшет доступним у ціновому сегменті, коштує новинка 400 доларів – це 10 400 гривень. Таким чином ґаджет став найбільш бюджетним і найбільш компактним пристроєм у лінійці Surface.

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Surface Go 10-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1800х1200 пікселів. Працює пристрій на 2-ядерному процесорі Intel Pentium Gold 4415Y. Доступні кілька модифікацій планшета: із 4 або 8 ГБ оперативної пам’яті та 64 і 128 ГБ вбудованої пам’яті.

Планшет Surface Go коштує 400 доларів

Пристрій отримав 8-мегапіксельну основну камеру та 5-мегвпіксельну камеру для селфі.

Планшет працює під управлінням Windows 10 S, також буде комерційна версія апарата для бізнесу з Windows 10 Pro.

Новинку можна придбати у парі із клавіатурою. Її також зменшили, відповідно до розмірів планшета. На ній відсутній «розумний» бортик по периметру, при цьому розміри тачпада збільшили — 101х56 мм. Її можна придбати за 99 доларів (2600 гривень), а за модель з тканинною поверхнею доведеться заплатити 129 доларів (3400 гривень).

Surface Go: відеоогляд

Новинка надійде у продаж 2 серпня. Ціна стартує від 399 доларів за модель із 64 ГБ вбудованої пам’яті.

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