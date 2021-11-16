Міграційна криза може бути прикриттям для активних дій проти України, – Анушаускас
Джерело:LRT
Цілком ймовірно, що ситуація, яка відбувається на кордоні між Європейським Союзом і Польщею, це прикриття Кремля. Так Росія може приховувати активні дії проти України.
Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. За його словами, держава дуже збентежена переміщенням російських військ на великі відстані.
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Литва стурбована діями Росії
Також Литва стурбована тим, що Росія здатна швидко концентрувати своє озброєння.
Штучно викликана міграційна криза, яка переходить у гуманітарну, може бути лише прикриттям для активних дій проти України,
– наголосив Анушаускас.
Він вважає, що Україна зараз набагато краще підготовлена, ніж 7 років тому. Водночас швидка передислокація потужностей, безумовно, може спричинити безпекову кризу в регіоні.
Позитивних зрушень немає
Водночас як зауважив міністр, ситуація в нашій державі не показує позитивних зрушень. Адже російські окупанти не відповідять війська і не укладають відповідні домовленості.
Яка ситуація на Сході
- Ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування, тому українські військові примусили його до посадки.
- У США стверджують, що держава-окупант продовжує скупчувати війська біля нашої країни. Там заявили, що слідкують за діями Росії щодо України.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що нарощування військ біля кордону – це стратегія Володимира Путіна.
Міграційна криза і Україна: останні новини
- Через напруження на кордоні між Білоруссю і ЄС, українське МЗС заявило, що готуються до різних сценаріїв.
- У "Слузі народу" запропонували відправити до Польщі військових з України, щоб допомогти.
- Прикордонники слідкують за ситуацією біля кордонів України. Наразі спроб нелегальних мігрантів потрапити з Білорусі в нашу державу не зафіксували.
- Американські військові вважають, що ескалація Росії щодо України та мігранти в Білорусі – тісно пов'язані.
- Очільник Служби безпеки Іван Баканов вважає, що польський сценарій в нашій державі малоймовірний.