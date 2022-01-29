Між США й Україною росте напруженість через загрозу вторгнення Росії, – ЗМІ

29 січня 2022 , 15:26
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Джерело:

CNN

В американських ЗМІ почала з'являтися інформація про те, що між адміністрацією Джо Байдена та українською владою існує напруженість. Все нібито через розбіжності щодо ймовірності подальшого вторгнення Росії.

Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на джерела в Сполучених Штатах та Україні.

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Між Зеленським і офіційними особами адміністрації Байдена наростає напруженість на тлі розбіжностей з приводу того, як інтерпретувати та публічно висвітлювати оцінки американської розвідки, в яких мовиться, що Росія може готувати великомасштабний напад,
– зазначають журналісти.

Сполучені Штати роздратовані применшенням загрози

Джо Байден і його радники були роздратовані публічним применшенням Володимиром Зеленським загрози та погано завуальованими випадами на адресу президента США. Вони вважають, що публічні попередження на адресу Росії про серйозні наслідки є ключем до стримування.

У нас є питання: чому ви починаєте сварку зі США? Чому ви зливаєте та спотворюєте інформацію, коли США – один із ваших єдиних справжніх друзів? І навіщо просити більше зброї, якщо ви кажете, що загроза не змінилася?
– сказав чиновник США, звертаючись до української сторони.

Важливо! ЗСУ готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Українська влада закликає не панікувати

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Автор: Олег Васьків