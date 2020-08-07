На Подільсько-Воскресенському мосту в Києві молодики спортивної статури спершу заблокували охорону. А потім вивезли з будівельного майданчика 12 нових тросів. Їх столична влада отримала від виробника з Німеччини. Ці події сталися 6 серпня.

Детальніше про інцидент на Подільському мостовому переході в Києві

Про це у фейсбуці повідомив столичний мер Віталій Кличко. За його словами, зловмисників налічувалося приблизно 15 осіб. Вони були одягненими в спецодяг дорожників.

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Спершу молодики відтіснили та заблокували співробітників охорони мостового переходу.

Потім нападники загнали на міст дві вантажівки і автокран.

І завантажили та вивезли з будівельного майданчика 12 нових вантів – тросів, які мають тримати конструкцію мосту.

Кличко додав, що замовником будівництва мосту є комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва".

Як на ці події відреагувала столична влада

Кличко повідомив, що і він сам, і представники замовника звернулися до правоохоронців, зокрема до поліції. Їм надали інформацію з камер відеоспостереження з чітким зображенням автотранспорту зловмисників. Також надали охоронці, що постраждали.

Наразі відкрито кримінальне провадження та триває слідство.

Цікавий момент

За словами Кличка, через кілька годин після інциденту замовник будівництва отримав лист від одного із субпідрядників про бажання того забрати ванти з об’єкту.

Місто сьогодні робить все, щоб добудувати Подільсько-Воскресенський мостовий перехід і відкрити в кінці року автосполучення ним. За всі ванти місто розрахувалося. І я розцінюю подібні дії підрядників та субпідрядників як нахабний саботаж і зумисне затягування термінів будівництва,

– наголосив столичний мер.

Водночас він підкреслив, що правоохоронні органи повинні розібратися з подібними діями. Окільки хтось дуже не хоче, щоб міст за стільки років нарешті добудували та відкрили.

"То блокують рух будівельної техніки через Русанівські сади та перешкоджають здійсненню необхідних робіт, то чинять провокації. А тепер – ще й вивозять обладнання з мосту, яке було підготовлене до встановлення", – додав Кличко.

Також він повідомив, що після добудови мосту, яке станеться вже невдовзі, столична влада планує спершу тут відкрити автомобільний рух мостом, а наступним етапом стане будівництво метро на Троєщину.

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Основне про Подільсько-Воскресенський міст

Його споруджують в Києві через річку Дніпро.

Міст має з'єднати Поділ з лівобережними районами Воскресенка та Райдужний масив.

Будівництво розпочали ще в 1993 році, однак упродовж тривалого часу там фактично нічого суттєвого не зробили.

однак упродовж тривалого часу там фактично нічого суттєвого не зробили. Відновили будівництво переходу в 2003 році. Але і після цього роботи кілька разів призупиняли через брак фінансування. Тому дату відкриття багаторазово відкладали.

Тому дату відкриття багаторазово відкладали. Конструкція мосту – двоярусна споруда з трьох мостів і естакад , які їх з'єднують. На верхньому ярусі планують встановити шість смуг для руху автотранспорту (по три в один бік), на нижньому розміститься Подільсько-Вигурівська лінія метро зі станціями "Суднобудівна", "Труханів острів" і "Затока Десенка".

, які їх з'єднують. На верхньому ярусі планують встановити шість смуг для руху автотранспорту (по три в один бік), на нижньому розміститься Подільсько-Вигурівська лінія метро зі станціями "Суднобудівна", "Труханів острів" і "Затока Десенка". Загальна довжина моста становитиме приблизно 7,5 кілометра.

До складу траси мостового переходу мають увійти: