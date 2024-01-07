Чи допоможуть F-16 знищувати "Кинджали": що відповіли у США

В Україні чекають, коли можна буде посилити захист неба винищувачами. Зокрема, сподіваються, що F-16 дасть раду у збитті аеробалістичних "Кинджалів".

Робота української ППО вже увійшла в історію, коли їй вдалося під час масованої атаки на Київ знищити 10 "Кинджалів". Таку думку висловив колишній верховний командувач військ НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав і пояснив, чи зможуть F-16 у майбутньому полегшити роботу протиповітряної оборони.

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Чи дієві F-16 проти "Кинджалів"

За словами Брідлава, F-16 допомогли б у відбитті російських атак надзвуковими ракетами. Втім, зазначив генерал, цей винищувач у певному сенсі працює так само як і ППО. Тому він набагато ефективніший тоді, коли підключений до систем – коли там є датчики, які передають інформацію системі озброєнь літака і допомагають їй підготуватися до запуску ракети. Оскільки "Кинджали" мають гіпершвидкість, у F-16 не буде багато часу на те, аби виявити їх, подумати, як знешкодити і здійснити пуск.

Саме тому потрібен набір датчиків, які побачать ціль, синхронізуються і спрямують F-16. І тоді винищувач, опинившись у зоні ураження, міг би вистрілити у "Кинджал".

Скільки "Кинджалів" збила Україна за всю війну

Від початку повномасштабного вторгнення сили ППО збили 25 "Кинджалів" за допомогою установки Patriot. Раніше перехоплення цих ракет вважалося неможливим. Загалом за час великої війни Росія використала проти України 63 "Кинджали".

Передача F-16 та ракет до ППО: що відомо

Низка західних ЗМІ написала, що, мовляв, Україна відчуває серйозний дефіцит ракет до систем Pariot. У Повітряних силах заявили, що Київ завжди мав, має і буде мати дефіцит ракет, оскільки ворог випускає по нашій країні дуже велику кількість повітряних цілей. Наразі постачання боєприпасів до систем ППО стоїть гостро. Україна потребує поповнювати свої втрати ракет, які витрачає під час відбиття російських атак.

Також речник ПС Юрій Ігнат прокоментував статтю у Berlingske. Її автор написав, що Данія затримує передачу винищувачів Україні через невиконання певних умов. Країна мала б передати F-16 до Нового року. Військовий зазначив, що жодних заяв від данських союзників із цього приводу не було. Крім того, Ігнат зауважив, що передавати винищувачі до кінця 2023 року не було сенсу, адже пілоти ще навчаються.

За словами речника, є три групи українських льотчиків, яких готують у Британії, США і Данії. У Британії навчаються випускники 2023 року. Їхнє навчання триватиме до 2 років. У США пілотів підготують до кінця 2024 року. У Данії ж займається передова група пілотів, яку відправили раніше. Вони вже здійснюють польоти разом із інструкторами. Саме з Данії мають повернутися пілоти та надійти винищувачі найшвидше. Очікується, що це буде весна 2024 року.