Онлайн-торги розпочалися 1 червня, до Міжнародного дня захисту дітей. Муратов сказав, що виручені кошти будуть спрямовані до ЮНІСЕФ, щоб допомогти українським дітям-біженцям.

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Рекордний аукціон

Медаль була продана невідомому учаснику торгів. Аукціон пройшов бурхливо, з оплесками, а учасники провокували один одного, щоб збільшити загальну суму. Було помічено, що Муратов записує відео екрана торгів і тих, хто знаходиться в кімнаті. Коли надійшла остаточна пропозиція, на десятки мільйонів доларів більше, ніж попередня, багато хто в залі висловили шок, включно з Муратовим.

В інтерв'ю Associated Press перед аукціоном Муратов сказав, що найбільше його турбують діти, які залишилися сиротами через конфлікт в Україні і хоче повернути їхнє майбутнє.

Він додав, що важливо, щоб міжнародні санкції, введені проти Росії, не завадили гуманітарній допомозі, зокрема лікам проти рідкісних захворювань і трансплантації кісткового мозку, надходити тим, хто цього потребує.

Це має стати початком флешмобу як приклад для наслідування, щоб люди виставляли на аукціони свої цінні речі, щоб допомогти українцям,

– сказав Муратов.

У переплавленому вигляді 175 грамів золота в медалі коштуватимуть близько 10 тисяч доларів. Дотепер найдорожче продав свою медаль Джеймс Вотсон у 2014 році – за 4,7 мільйона доларів. Він отримав Нобелівську премію в 1962 році за відкриття структури ДНК.

Ставлення Муратова до війни в Україні

Муратов розділив Нобелівську премію миру з журналісткою Марією Рессою з Філіппін. Їх відзначили за боротьбу за збереження свободи слова у своїх країнах. Але його видання "Новая газета" дотримувалась усіх російських обмежень і не називала війну в Україні війною, а використовувала терміни, які озвучила російська влада. Також у статтях Росію не називали агресором, виглядало ніби війна почалась сама собою і ніхто ні на кого не нападав.

Також відомо, що дочка Муратова працює радницею Ельвіри Набіулліної, яка є головою Центрального банку Росії. А сам журналіст нещодавно вилетів з Росії в Західну Європу, а звідти – до Нью-Йорка.

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