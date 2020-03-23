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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      На фронт відправили тисячу тестів на коронавірус Covid-19: яким буде карантин для військових

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      На Донбас доставили тисячу тестів на коронавірус / Getty Images

      Напередодні на Донбас відправили тисячу наборів для перевірки наявності коронавірусу: як експрес-тестів, так і більш глибоких аналізів. Зараз вони вже на Донеччині, а військові стануть першими в Україні, кого масово перевірять превентивно – тобто навіть тих, хто наразі не має симптомів. Протягом цього тижня військові медики зберуть увесь біологічний матеріал та відправлять його у лабораторії.

      До того ж, на передову відправили захисні костюми і захисні маски для медиків. Фонд "Повернись живим" активно допомагає військових, зокрема і з масками, антисептиками, захисними костюмами і тестами на Covid-19. Про карантин на фронті та перевірку військових на коронавірус – в коментарі 24 каналу розповіла керівниця військового відділу фонду Наталія Калмикова.

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      ► Карантин

      За її словами, карантин в армії однозначно можливий. Щобільше, саме завдяки тому, що армія має свою певну ієрархію та структуру, обмежити рухи простіше ніж в цивільних. І це вже роблять.

      Дуже ефективно працює медична служба. Від начальника медичної служби ООС і закінчуючи медиками безпосередньо в підрозділах – вони постійно проводять контролі температури і стану бійців, постійно нагадують про необхідність дотримання техніки безпеки,
      – наголосила Калмикова. 

      ► Перевірка на коронавірус Covid-19

      Однак все одно, є ті посади, які передбачають переміщення, зокрема, ті самі медики. Люди, які переміщаються – це і є потенційно та група, яка може бути суперрознощиком. Людина може бути без симптомів, але вже заражена, і розносити вірус по фронту. 

      "Наша задача – знайти таких людей і запобігти рознесенню. Існують певні протоколи МОЗ щодо того, як необхідно вчиняти у випадку виявлення інфікованого пацієнта. За цим же протоколом і буде діяти медична служба ООС. Ми сподіваємося, що 23 – 24 березня ми вже почнемо перші забори матеріалу, потім вони будуть направлені в лабораторію, і буде проведено безпосередньо вже аналіз на ПЛР-апараті", – зазначила керівниця військового відділу фонду "Повернись живим".

      Вона додала, що все це мають зробити вже найближчими днями. "Не хочу загадувати наперед, але ми робимо все можливе з нашого боку, щоб максимально пришвидшити цю логістику", – пояснила Калмикова.

       

      ► Ізоляція

      Для військових, які мають респіраторні симптоми, вже передбачені місця для ізоляції. Наразі такі пацієнти трапляються, але це не масове явище. 

      Ротація

      "Наскільки мені відомо, ротації зараз припинені на невизначений термін", – зазначила Калмикова.

      Дивіться відео розмови із Наталією Калмиковою щодо карантину на Донбасі

       

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      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини України Карантин в Україні 2020 Збройні сили України Операція Об'єднаних сил Волонтери Війна на Донбасі
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