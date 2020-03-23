На фронт відправили тисячу тестів на коронавірус Covid-19: яким буде карантин для військових

Напередодні на Донбас відправили тисячу наборів для перевірки наявності коронавірусу: як експрес-тестів, так і більш глибоких аналізів. Зараз вони вже на Донеччині, а військові стануть першими в Україні, кого масово перевірять превентивно – тобто навіть тих, хто наразі не має симптомів. Протягом цього тижня військові медики зберуть увесь біологічний матеріал та відправлять його у лабораторії.

До того ж, на передову відправили захисні костюми і захисні маски для медиків. Фонд "Повернись живим" активно допомагає військових, зокрема і з масками, антисептиками, захисними костюмами і тестами на Covid-19. Про карантин на фронті та перевірку військових на коронавірус – в коментарі 24 каналу розповіла керівниця військового відділу фонду Наталія Калмикова.

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► Карантин

За її словами, карантин в армії однозначно можливий. Щобільше, саме завдяки тому, що армія має свою певну ієрархію та структуру, обмежити рухи простіше ніж в цивільних. І це вже роблять.

Дуже ефективно працює медична служба. Від начальника медичної служби ООС і закінчуючи медиками безпосередньо в підрозділах – вони постійно проводять контролі температури і стану бійців, постійно нагадують про необхідність дотримання техніки безпеки,

– наголосила Калмикова.

► Перевірка на коронавірус Covid-19

Однак все одно, є ті посади, які передбачають переміщення, зокрема, ті самі медики. Люди, які переміщаються – це і є потенційно та група, яка може бути суперрознощиком. Людина може бути без симптомів, але вже заражена, і розносити вірус по фронту.

"Наша задача – знайти таких людей і запобігти рознесенню. Існують певні протоколи МОЗ щодо того, як необхідно вчиняти у випадку виявлення інфікованого пацієнта. За цим же протоколом і буде діяти медична служба ООС. Ми сподіваємося, що 23 – 24 березня ми вже почнемо перші забори матеріалу, потім вони будуть направлені в лабораторію, і буде проведено безпосередньо вже аналіз на ПЛР-апараті", – зазначила керівниця військового відділу фонду "Повернись живим".

Вона додала, що все це мають зробити вже найближчими днями. "Не хочу загадувати наперед, але ми робимо все можливе з нашого боку, щоб максимально пришвидшити цю логістику", – пояснила Калмикова.

► Ізоляція

Для військових, які мають респіраторні симптоми, вже передбачені місця для ізоляції. Наразі такі пацієнти трапляються, але це не масове явище.

► Ротація

"Наскільки мені відомо, ротації зараз припинені на невизначений термін", – зазначила Калмикова.

Дивіться відео розмови із Наталією Калмиковою щодо карантину на Донбасі