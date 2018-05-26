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На Львівщині хлопчик прострелив своїй сестрі живіт

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На Львівщині хлопчик прострелив своїй сестрі живіт
На Львівщині хлопчик прострелив своїй сестрі живіт / ілюстративне фото

На Львівщині у місті Великі Мости травмували 8-річну дитину. Дівчинка разом із 10-річним двоюрідним братом взяли без дозволу пневматичну гвинтівку, яка належить батькові хлопчика. Стріляючи з неї по птахах брат випадково поцілив у сестру.

Про це повідомляє прес-служба поліції. 

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У потерпілої медики діагностували "кульове пораненням черевної порожнини". Її прооперували, наразі її життю нічого не загрожує. 

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – від двох до п’яти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

Теги: Новини України Новини Львова Зброя Діти
Джерело: 24 Канал
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