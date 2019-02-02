На місці, де загинув Кузьма, влаштували масштабний автопробіг: фото та відео

У четверту річницю загибелі Андрія Кузьменка в Кривому Розі на місці, де загинув співак у ДТП, організували вже традиційний автопробіг пам'яті.

Колона автівок рушила з Кривого Рогу до села Лозуватка. Саме там другого лютого 2015 року потрапив в аварію. Його авто зіткнулось з молоковозом і Кузьма Скрябін загинув.

Читайте також: Гурт "Скрябін" представив невидану пісню голосом Кузьми: несподівані деталі

На місці його загибелі стоїть пам'ятний знак. Кумири Кузьми поклали до нього квітки та запалили лампадки.



Андрія Кузьменка вшанували у Кривому Розі



Автопробіг у Кривому Розі



У Кривому Розі вшанували пам'ять Кузьми

"Важливо пам'ятати Андрія, адже ця людина, яка загинула 4 роки тому в жахливій аварії після концерту, залишила дуже великий слід для українців, і для мене особисто. Автопробіг відбувся, а тому ми будемо пам'ятати Андрія. Він живе в наших серцях", – сказав оганізатор автопробігу пам'яті Микола Чирва.



Пам'ятний знак Андрію Кузьменку

У Кривому Розі в пам'ять про Кузьму Скрябіна влаштували автопробіг: відео

Що трапилось з Андрієм Кузьменком у 2015 році?У 2015 році лідер музичного гурту "Скрябін" загинув в дорожньо-транспортній пригоді біля села Лозоватка (Криворізький район Дніпропетровської області). Його авто зіткнулося з молоковозом. Від отриманих травм, Андрій Кузьменко загинув на місці аварії.



Напередодні смерті, 1 лютого, Андрій Кузьменко разом із гуртом "Скрябін" дав концерт у Кривому Розі.



Прощання з виконавцем відбулось у Львові в Преображенській церкві. Похований Кузьменко на Брюховицькому кладовищі, що на Львівщині, у родинному склепі Кузьменків. У співака залишилась донька Марія-Барбара, дружина Світлана та батьки Ольга і Віктор Кузьменки.