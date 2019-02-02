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      На місці, де загинув Кузьма, влаштували масштабний автопробіг: фото та відео

      598 Читать новость на русском
      Автопробіг пам'яті Кузьми
      Автопробіг пам'яті Кузьми / 1tv.kr.ua

      У четверту річницю загибелі Андрія Кузьменка в Кривому Розі на місці, де загинув співак у ДТП, організували вже традиційний автопробіг пам'яті.

      Колона автівок рушила з Кривого Рогу до села Лозуватка. Саме там другого лютого 2015 року потрапив в аварію. Його авто зіткнулось з молоковозом і Кузьма Скрябін загинув.

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      На місці його загибелі стоїть пам'ятний знак. Кумири Кузьми поклали до нього квітки та запалили лампадки.

      кузьма
      Андрія Кузьменка вшанували у Кривому Розі

      кузьма
      Автопробіг у Кривому Розі

      кузьма
      У Кривому Розі вшанували пам'ять Кузьми

      "Важливо пам'ятати Андрія, адже ця людина, яка загинула 4 роки тому в жахливій аварії після концерту, залишила дуже великий слід для українців, і для мене особисто. Автопробіг відбувся, а тому ми будемо пам'ятати Андрія. Він живе в наших серцях", – сказав оганізатор автопробігу пам'яті Микола Чирва. 

      кузьма
      Пам'ятний знак Андрію Кузьменку 

      У Кривому Розі в пам'ять про Кузьму Скрябіна влаштували автопробіг: відео

      Що трапилось з Андрієм Кузьменком у 2015 році?У 2015 році лідер музичного гурту "Скрябін" загинув в дорожньо-транспортній пригоді біля села Лозоватка (Криворізький район Дніпропетровської області). Його авто зіткнулося з молоковозом. Від отриманих травм, Андрій Кузьменко загинув на місці аварії.

      Напередодні смерті, 1 лютого, Андрій Кузьменко разом із гуртом "Скрябін" дав концерт у Кривому Розі.

      Прощання з виконавцем відбулось у Львові в Преображенській церкві. Похований Кузьменко на Брюховицькому кладовищі, що на Львівщині, у родинному склепі Кузьменків. У співака залишилась донька Марія-Барбара, дружина Світлана та батьки Ольга і Віктор Кузьменки.

      Теги: Новини України Аварії та ДТП Андрій Кузьменко "Скрябін" Новини Кривого Рогу
      Джерело: 24 канал
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