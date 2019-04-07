На узбережжі Румунії знайшли 130 кілограмів кокаїну
Румунська поліція проводить обшуки на узбережжі Чорного моря після того, як хвилями до берега прибило пакунки зі 130 кілограмами кокаїну.
Пошукова операція охоплює 90 кілометрів узбережжя, повідомляє BBC.
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Пакети з наркотиками почали знаходити у різних місцях починаючи з п’ятниці. Правоохоронці вважають, що вони є частиною великої партії кокаїну, знайденої понад два тижні тому у покинутому кораблі. У зв’язку зі знахідкою тоді затримали двох сербів.
Поліція закликає громадян не відкривати пакунки у разі їх виявлення, пояснюючи це тим, що наркотики мають дуже високу концентрацію і їх вживання може бути небезпечним для життя. В операції бере участь близько 300 румунських правоохоронців, два гелікоптери і 14 кораблів берегової охорони.
Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, що наркотики або алкоголь зберігаються в організмі людини з різною тривалістю, це залежить від того, як часто людина вживає. До того ж, потрібно правильно здавати аналізи, щоб результати були достовірними і точно показали, чи зловживає людина забороненими речовинами. Наприклад, кокаїн зберігається у крові людини 12-24 годин, а у сечі – від 1 до 3 днів.