Нагла брехня Китаю, кримська дорога смерті та "голий король" Коломойський: блоги тижня
Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – чому Китай бреше, від чого може вирости смертність в Україні та як депутати голосували проти Коломойського.
1. Китай дурив цілий світ
Я не перестаю дивуватись людям, які щиро переконані, що Китай показав зразковий приклад боротьби з коронавірусом.
Більше новин про Китай – дивіться тут!
2. Українці можуть помирати не лише від коронавірусу
Головне – збереження людських життів, при цьому ми не повинні забувати про те, що від голоду і бунтів може померти більше, ніж від коронавірусу.
Коронавірус в Україні – найсвіжіші матеріали до теми.
3. Смертельний відпочинок в Криму
Те, що жителі окупованого Криму – як і жителі курортних міст сусідньої Росії – можуть стати жертвами політики Кремля, стало зрозуміло відразу ж після телевізійного звернення російського президента, який оголосив у власній країні не карантин, як в більшості країн світу, а "довгі вихідні".
Знайте більше про ситуацію в Криму!
4. Голий король: як депутати голосували за "антиколомойський" закон
Результати голосування "антиколомойського" закону визначать подальші розклади у Верховній Раді.
Читайте більше про Ігоря Коломойського.
5. До чого призведе тривалий карантин?
Чиновники МОЗ очікують, що в Україні перехворіють коронавірусом від 7 до 20 млн осіб. 50% населення. Не знаю методику оцінки, але іншої цифри немає.
Найактуальніше про карантин в Україні – дивіться тут!
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