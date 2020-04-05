Нагла брехня Китаю, кримська дорога смерті та "голий король" Коломойський: блоги тижня

Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – чому Китай бреше, від чого може вирости смертність в Україні та як депутати голосували проти Коломойського.

1. Китай дурив цілий світ







Я не перестаю дивуватись людям, які щиро переконані, що Китай показав зразковий приклад боротьби з коронавірусом.



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2. Українці можуть помирати не лише від коронавірусу







Головне – збереження людських життів, при цьому ми не повинні забувати про те, що від голоду і бунтів може померти більше, ніж від коронавірусу.



Коронавірус в Україні – найсвіжіші матеріали до теми.

3. Смертельний відпочинок в Криму







Те, що жителі окупованого Криму – як і жителі курортних міст сусідньої Росії – можуть стати жертвами політики Кремля, стало зрозуміло відразу ж після телевізійного звернення російського президента, який оголосив у власній країні не карантин, як в більшості країн світу, а "довгі вихідні".



Знайте більше про ситуацію в Криму!

4. Голий король: як депутати голосували за "антиколомойський" закон







Результати голосування "антиколомойського" закону визначать подальші розклади у Верховній Раді.



Читайте більше про Ігоря Коломойського.

5. До чого призведе тривалий карантин?







Чиновники МОЗ очікують, що в Україні перехворіють коронавірусом від 7 до 20 млн осіб. 50% населення. Не знаю методику оцінки, але іншої цифри немає.



Найактуальніше про карантин в Україні – дивіться тут!

Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу