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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19

      Нагла брехня Китаю, кримська дорога смерті та "голий король" Коломойський: блоги тижня

      -
      Блоги тижня / Колаж 24 каналу

      Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – чому Китай бреше, від чого може вирости смертність в Україні та як депутати голосували проти Коломойського.

      1. Китай дурив цілий світ



      Я не перестаю дивуватись людям, які щиро переконані, що Китай показав зразковий приклад боротьби з коронавірусом.

      Більше новин про Китай – дивіться тут!

      2. Українці можуть помирати не лише від коронавірусу



      Головне – збереження людських життів, при цьому ми не повинні забувати про те, що від голоду і бунтів може померти більше, ніж від коронавірусу.

      Коронавірус в Україні – найсвіжіші матеріали до теми.

      3. Смертельний відпочинок в Криму



      Те, що жителі окупованого Криму – як і жителі курортних міст сусідньої Росії – можуть стати жертвами політики Кремля, стало зрозуміло відразу ж після телевізійного звернення російського президента, який оголосив у власній країні не карантин, як в більшості країн світу, а "довгі вихідні".

      Знайте більше про ситуацію в Криму!

      4. Голий король: як депутати голосували за "антиколомойський" закон



      Результати голосування "антиколомойського" закону визначать подальші розклади у Верховній Раді.

      Читайте більше про Ігоря Коломойського.

      5. До чого призведе тривалий карантин?



      Чиновники МОЗ очікують, що в Україні перехворіють коронавірусом від 7 до 20 млн осіб. 50% населення. Не знаю методику оцінки, але іншої цифри немає.

      Найактуальніше про карантин в Україні – дивіться тут!

      Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

      Теги: Новини політики Новини України Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19 Володимир Путін Публікації Робота Китай Верховна Рада Ігор Коломойський Новини Криму
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