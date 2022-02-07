Наодинці впоратись із Росією важко, – ексклюзивне інтерв'ю з Маляр про союзи та вступ в НАТО

Будь-якій країні дуже важко самотужки впоратись із ворогом. Тому Україні варто доєднуватися до союзів та альянсів.

Про це в ефірі авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі зауважила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Також вона розповіла про вступ України в НАТО, амбіції Володимира Путіна та зарплату для військовослужбовців.

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Про Україну в НАТО

У Time опублікували матеріал із заголовком "Криза, яка може назавжди змінити Європу". Так назвали ситуацію в Україні. Що вони хотіли сказати?

Ми дуже серйозно працюємо над тим, щоб якісно інформувати наших західних партнерів. Я до вас їхала на ефір із зустрічі з британськими парламентарями, які підтримали рішення про надання військової допомоги Україні. Ми якраз мали перемовини щодо безпекової ситуації, подальшої співпраці і допомоги.

Ніхто на 100% нічого не може передбачити. Тому що політика – це динамічний процес, і будь-які нові результати або їхня відсутність – перемовин відкритих чи таємних – можуть по-іншому змінити хід.

Те, що світ періодично то однополярний, в геополітичному сенсі, то багатополярний, постійно між геополітичним та геостратегічним центрами відбувається боротьба за сфери впливу – це безумовно.

Повне інтерв'ю із Ганною Маляр: дивіться відео



Те, що географічне положення України таке, що ми регулярно стаємо посередині цих великих конфліктів за сфери впливу – так воно сталось. Те, що російсько-українська війна може у якийсь спосіб змінити цей перерозподіл геостратегічного й геополітичного впливу – безумовно.

Тому що ми – частина Європи, і дійсно це може впливати. Ті вимоги, які Росія сьогодні безсоромно висуває щодо НАТО, щоб вони не розширювались на Схід, а Україна не стала членом Альянсу – ці всі речі є певним намаганням змінити картину світу.

Днями Володимир Путін ніби почав нервувати і проговорився, що не хоче, аби Україна була в НАТО, тому що не хоче воювати з НАТО.

Наразі вкрай важливо Путіну і Росії зберегти обличчя, тому вони дійсно зважують, чи зможуть просуватися далі та воювати. З однієї сторони, є ці неймовірні імперські амбіції, а з іншої – можна вдарити обличчям у бруд.



Маляр: "Путіну дуже важливо зберігати обличчя" / Фото Getty Images

Тому що сьогодні та підтримка, яка є в України та наша готовність до опору – дійсно серйозна. Передбачити це все вкрай складно.

Про дипломатичний шлях і Путіна

Олексій Резніков сказав, що ми якщо візьмемо Крим та Донбас, то зробимо це дипломатичним шляхом. Бачила цитату російської журналістки Ксенії Собчак, яка сказала про те, що навряд чи Кремль колись відмовиться від Криму і навряд чи наступник Путіна це зробить. Як тоді діяти дипломатичним шляхом?

Політика – це дипломатичний процес. У 2013 році ніхто не вірив, що буде війна. У 1989 році ще ніхто не вірив, що може розпастись Радянський Союз. Ці все речі – мінливі. Тому важливо, щоб ми були готові до тих змін, які можуть статись в Росії.

Ми повинні бути готові, що геополітична ситуація у світі може змінитись у такий спосіб, що в нас з'явиться абсолютно реальний шанс, щоб дуже швидко стати членом НАТО, наприклад. Це речі, які іноді змінюють упродовж доби.

Маючи окупований Крим та тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, війну на Сході України взагалі реально, що ми можемо отримати ПДЧ для вступу в НАТО?

Ви, мабуть, не знаєте, що Україна отримала статус партнера з розширеними можливостями і це унеможливлює ПДЧ.

До теми В Міноборони розповіли, що саме може гальмувати вступ України в НАТО

Ми за це не боремося. Наразі ми боремось за вступ до НАТО. Якщо ви вважаєте, що війна може стати на заваді, то це насправді залежить від політичної волі країн, які є членами Альянсу й ухвалюватимуть це рішення.

Читала про те, що Угорщина заблокувала нашу співпрацю з НАТО у кіберпросторі.

Це дуже важливе питання. Річ у тім, що, з однієї сторони, це дуже правильний механізм і потужне ухвалення рішення одностайно країнами-членами НАТО, з іншої – це дозволяє Росії співпрацювати тими її гібридними методами бодай з однією країною.

Не можу на своїй посаді називати ці країни, щоб не спричинити ускладнення у відносинах. Якась одна країна буде проти і це гальмуватиме наш вступ в Альянс. Наразі під час зустрічей з європейськими делегаціями ми підіймаємо це питання.

Ми обговорювали із британськими депутатами, що немає в європейських країн єдиного голосу щодо цієї позиції. Тому що Росія, так само як зсередини гібридними методами завойовує Україну, те саме робить і в європейських країнах.

Можна згадати очевидні речі, наприклад, підірвані склади в Чехії, постійне втручання в політику балканських країн. А є речі, які ми з вами тут не бачимо.

Росія в такий спосіб зсередини руйнує єдину позицію європейських країн щодо нашої війни. Якщо взяти Німеччину, то це ті речі, свідком яких я була особисто. Якщо організовують якийсь мистецький фестиваль, іноді може бути так, що його повністю фінансує Росія.



Росія руйнує єдність європейських країн, – Маляр / Фото "Армія.Inform"

Я була свідком, коли переможцем став дуже гібридний мультфільм про російсько-українську війну, який змальовував історію тут як громадянську війну.

Такими дрібними кроками, які ми з вами тут не бачимо, а наші європейські партнери можуть просто не усвідомити до кінця, руйнується із середини їхня позиція, ставлення до війни. Це дуже небезпечно. Це те, що дійсно може гальмувати наші вступ у НАТО і багато іншого.

Про партнерів України

Було помітно, як Росія впливає на Угорщину, стримує Німеччину, яка блокує деякі постачання зброї в Україну. Чи є у країн Євросоюзу можливість впливати на ці держави, щоб переманити їх на нашу сторону? Щоб позбавити впливу Росії?

Потрібно поговорити щодо цілей. Якщо в нас ціль – стримування російської агресії і нам для цього потрібна позиція Заходу, то є кілька шляхів. Наприклад, навіть якщо Захід неодностайний, але нам допомагають озброїтися, це важливий інструмент стримування ворога.

Якщо говоримо про вступ в НАТО – це дуже складна історія. Але Захід наразі готовий до комунікації з країнами, які мають напівпроросійську позицію.

Захід дуже добре усвідомлює всю небезпеку від Росії, яка, найімовірніше, не зупиниться на Україні. Адже наша держава не є кінцевою метою. Це все ж великий геостратегічний план на величезні регіони, не тільки на Україну.

Про нові альянси

Є перспективи нових військових альянсів у світі, куди могла б потрапити Україна, чи їхнього створення?

Це дуже гарне питання. Адже стратегія захисту держави насправді дуже проста. Це повинна бути економіка, озброєння як стримувальний фактор, це повинні бути дійсно військові альянси та союзи.

Ми свідомі, що самотужки нам буде складно впоратись із таким ворогом:

по-перше, НАТО – це та ціль, яка у нас записана в Конституції;

по-друге, у нас дійсно близькі відносини із країнами, які так само потерпають від російської агресії (Грузією та Молдовою).

Минулого тижня я перебувала в районах проведення Операції Об'єднаних сил і супроводжувала делегацію латвійського Міністерства оборони. Вони дуже сильно підтримують Україну, адже як ніхто знають, що таке російські амбіції.

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Звісно, що ці союзи зміцнюють кожну країну, яка є його членом. Скажу відверту річ, про яку бояться відкрито говорити на міжнародному рівні. Російсько-українська війна показала, що сьогодні міжнародно-правовий інструментарій, який створили після Другої світової для припинення війн, не працює.

Історія із Росією чітко показує, що ти можеш завойовувати чужу країну, вбивати понад 13 тисяч осіб і тебе за це не покарають. Це страшний прецедент. Тому військові союзи на сьогодні дуже потужний інструмент як альтернатива міжнародному праву, яке не працює.

Про указ Володимира Зеленського

Під час відкриття сьомої сесії Верховної Ради президент Володимир Зеленський підписав указ, яким передбачив:

збільшення грошового забезпечення усіх військових до рівня не нижчого ніж 3 мінімальні заробітні плати;

перехід України до засад професійної армії;

збільшення терміну дії контрактів;

розробку концепцій житлового забезпечення військовослужбовців;

систему кар'єрного зросту офіцерів.

По факту він підписав наказ, яким зобов'язав інші служби розробити відповідні документи. Це ще не означає, що так буде?

Це така юридична процедура. Завжди указ фактично зобов'язує Кабмін (до нього найбільше є звернень) реалізувати те, що є в указі. Для виконання потрібні підзаконні акти.

Зеленський підписав указ про професійну армію: дивіться відео



Якщо говорити про Збройні сили, нам для реалізації цього указу треба ухвалити кілька директив, повинні бути кілька наказів міністра. Ми приступили до виконання указу президента.

Нам потрібен буде закон Верховної Ради про зміни до бюджету 2022 року, про який мовиться в указі. Це про підвищення грошового забезпечення.

Президент України Володимир Зеленський 1 лютого підписав указ про перехід на професійну армію.

Річ у тому, що наш бюджет, зокрема грошове забезпечення, ухвалили ще 2021 року. Зараз є абсолютне розуміння того, що потрібно підвищувати зарплати нашим військовим.

У бюджет 2022 року внесуть зміни. Для цього повинен попрацювати спочатку Кабмін. Потім передати цей законопроєкт у Раду, де проголосують.

З 2023 року буде наступний етап підвищення зарплат. У нас є 2 укази президента щодо цього. Там вже буде інший підхід до нарахування грошового забезпечення.



Зеленський підписав указ про професійну армію / Інфографіка 24 каналу

Про збільшення терміну служби і "бонуси"

Резніков сказав, що ми повинні збільшити термін служби контракту до 10 років. Люди, читаючи заголовки у ЗМІ, сприймають це так, що збільшать грошове забезпечення та дадуть квартири тільки тим людям, які підпишуть контракт. Чи вважаєте ви правильним, що контракт має бути на 10 років? Чи дійсно збільшуватимуть зарплати та надаватимуть квартири тільки тим людям, які підпишуть його?

Вчора (3 лютого – 24 канал) був брифінг міністра оборони Резнікова, на якому він ці питання пояснив. Те, як перекрутили в заголовках, спростовуватиму. Все вже чітко сказали. На сайті Міноборони є текстовий варіант цих роз'яснень.

Мовиться про те, що будуть різні контракти. Мовиться про плановість. У нас стоїть задача довготривалої оборони держави.

Навіть після перемоги в цій російсько-українській війні, загроза від Росії нікуди не дінеться, бо географічно вона завжди розташовуватиметься там, де розташовується.

Відповідно ми повинні будувати наші оборонні стратегії не на рік, і не на два (зараз у нас контракти від 1 до 3 років). На таких контрактах не можна будувати оборону держави. Це питання номер один – наша обороноздатність.

Твердження про 10 років (контракту – 24 канал) – не виняткове. Мовиться про те, що будуть продовжуватися контракти і пріоритет щодо оплати буде у тих, хто укладає довготриваліші контракти. Мовиться не про те, що кудись зникнуть контракти із меншою тривалістю.

Ті, хто підписують контракт на довший термін, ті більше отримуватимуть, матимуть більше можливостей, правильно?

Це буде один зі стимулів.

Корупція в державі присутня на всіх рівнях. Умовно кажучи, чи не буде так, що людина підписує контракт на 10 років, служить 3 роки, отримує можливість отримати квартиру, грошове забезпечення, а потім купує довідку, щоб його не звільняли за статтею через кримінальне провадження, а просто звільняється за станом здоров’я і водночас отримує "бонуси"?

Важливо зрозуміти, що указ президента наразі спрямований на формування саме професійної армії. Не може професійна армія бути із контрактом 1 – 3 роки. Тому що людина, яка обрала своєю професією бути військовим, професіоналом, за словами самих військових, стає приблизно на п'ятий – шостий рік.

Тому якщо ми говоримо про інтереси держави у сфері оборони, ми повинні ці речі усвідомлювати. Соціальне забезпечення і оплата, я вважаю, це основне, перше питання. Робота військового повинна бути престижною.

Саме над цим ми зараз працюємо. Цей указ є проривом. Із 2023 року, там написано, ми повинні як Міністерство отримати свої законні 3% ВВП (бо ми їх ще не отримали). Тоді нам вистачить на ті плани, які зараз є.



Маляр: "Робота військового повинна бути престижною" / Фото з фейсбуку Ганни Маляр

Щодо корупції – нашої програми не вистачить на те, щоб цю проблему обговорити. Це кричуща, серйозна проблема. Ніхто не заплющує на неї очі.

Однак ми не можемо гальмувати реформи й розвиток, тому що десь на якісь ділянці якась людина може комусь дати хабаря. Є правоохоронні органи, які повинні це розслідувати.

Збройні сили й Міноборони – не правоохоронні органи. Однак коли в нас є такі факти, ми, по-перше, співпрацюємо з правоохоронцями. По-друге, ми перші оприлюднюємо цю інформацію, щоб кроку назад не було.

Чи змінять правила відбору, щоб подібне попереджувати? Щоб контракт підписували підготовлені люди.

Абсолютно правильно. ЗСУ повинні стати таким роботодавцем, який зможе бути конкурентним на ринку і відбирати найкращих, хто обрав професію військового.

У цій ситуації важливе і грошове забезпечення, і соціальне. Коли ми це зможемо дати, дійсно ми зможемо ставити певні вимоги, якщо будуть черги й конкурси. Коли будь-яка служба, будь-яка робота (не зосереджуватимемось на ЗСУ) – не престижна, має маленьку зарплату, там дійсно – "хто прийшов, тому й раді".

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Професійна якість особового складу – дуже серйозне питання. Однак одна із найуспішніших реформ за стандартами НАТО – це реформа військової освіти. Ми наразі самі дуже серйозно навчаємо наших військових, ділимось досвідом з іншими країнами.

Згідно із дослідженням аналітиків "Повернись живим", 65% військових звільняються після свого першого контракту, оскільки перед потенційними військовослужбовцями відкриваються досить великі можливості працевлаштування на цивільному ринку праці й Україна залишається донором робочої сили для інших країн. Ставлення зі сторони армійської системи, як і якість менеджменту, лідерство, можливість кар'єрного зростання – одні із найголовніших причини плинності кадрів у війську.

Є різні проблеми. Дослідження фонду "Повертайся живим" в мене є, ми тісно співпрацюємо. Немає що заперечувати. Зі всіма висвітленими проблемами ми на сьогодні працюємо. Дуже добре про це знаємо і в жодному разі не приховуємо.

Потрібно розуміти, що фактично держава звернула увагу на ЗСУ тільки тоді, коли почалась війна. До 2014 року ми мали повну руїну.

Так швидко і відновити особовий склад, і зацікавити людей, і знайти механізм, яким повинен бути престижний роботодавець – це все дуже складно.

Наразі не просто є політична воля. Частину реформ вже написали, частину – ухвалили, частину – вже почали реалізовувати. Рух змін, який набирає обертів, безпрецедентний у ЗСУ.

Що відомо про фонд "Повернись живим" Це Це один із найбільших фондів нашої держави, який допомагає українським захисникам. Окрім технічного забезпечення, організація займається навчальними, медичними, психологічними та іншими проєктами. "Повернись живим" у 2014 році створив спеціаліст із інформаційних технологій Віталій Дейнега

Про справу Максима Микитася

Забезпечення житлом – питання, до якого важко підійти. З однієї сторони, держава говорить про те, що є проблема, і треба її розв'язувати. З іншої сторони, у нас є історія з Микитасем, який кинув армійців і державу на 80 мільйонів гривень. Це питання не розв'язують. Як довіряти системі і державі?

Ми надавали свій коментар у розслідуванні Bihus.Info. Наша аудиторська служба коментувала. Не забуваймо, що нам ця проблема перейшла у спадок. Вона гучна, у ній є юридичні складнощі. Тому що такі речі роблять не просто так.

Максим Микитась – це колишній народний депутат і забудовник, якого звинувачують у проверненні оборудки із землями Нацгвардії. Суму збитків, які він завдав державі, оцінюють у 80 мільйонів гривень.

Там працює зазвичай група юристів, які роблять так, що потім вкрай складно юридично щось змінювати. Ми зараз над цим працюємо і шукаємо можливості, як продовжити будівництво.

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Схеми, коли гроші вимивають із державного бюджету на будівництво об'єкту, а його немає, дозволяє зробити законодавство. Я була у відрядженні у Військово-Морських силах у командуванні в Одесі. Вони знайшли спосіб страхуватися від таких недобросовісних виконавців, які, між іншим, прозоро виграють тендери.

Знайомі розповіли, що вступили в тероборону, займались щотижня, мали хорошого керівника. Однак держава почала говорити, коли і що робити, де і як займатись. Вмотивовані люди, які перебували довго в теробороні, зіткнулися з бюрократією, яку дуже важко викорінити. Що з цим робити?

Я дуже тісно працюю з цією темою, тому що ми займаємось висвітленням кампанії територіальної оборони. Завтра (5 лютого – 24 канал) в нас відбуватимуться чергові тренування. Буде багато преси, це відкрито відбувається. Те, що там трапляються іноді внутрішні конфлікти, непорозуміння, треба розібратися.

Мені цікаво, чи запитують думку не тільки керівників, але й і звичайних людей?

Можу сказати за себе, що, по-перше, я і до призначення була відкрита, і зараз відкрита до спілкування. Мені постійно пишуть. Я знаю, що відбувається в київських бригадах, батальйонах з перших вуст.

Можна звертатись і розв'язувати питання напряму?

У нас сьогодні є сили територіальної оборони. У нас є командувач Юрій Галушкін. У нас є штаб. Ви звертайтесь щодо проблем, мені повідомте особисто і ми розберемось, що трапилось у цій ситуації. Однак виставляти їх як проблему системи загалом я б не поспішала.

Про можливість вторгнення Росії після Олімпіади та готовність Збройних сил до відсічі – читайте у першій частині інтерв'ю з Ганною Маляр на сайті 24 каналу.