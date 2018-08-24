Наркоторговці прорили тунель між США та Мексикою з ресторану KFC: фото, відео

Таємний тунель між Мексикою та США виявили американські правоохоронці. Зловмисники прокопали його між приватним будинком на території Мексики та закинутим рестораном KFC у американському штаті Арізона. Довжина підземного проходу становила під 200 метрів, глибина – майже сім метрів.

Про це повідомили у BBC News Україна.

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Поліція стежила за Іваном Лопесом, власником будинку у прикордонному місті Сан-Луїс-Ріо-Колорадо, маючи підозри щодо його причетності до контрабанди наркотичних речовин. Івана заарештували і виявили у його автомобілі велику партію різних наркотиків майже на мільйон доларів.



Тунель прорили на глибину у майже сім метрів

Після арешту поліцейські провели обшук у будинку підозрюваного, а також у покинутій будівлі ресторану. Там і виявили на кухні вхід в тунель. У будинку мексиканця схований вхід знайшли за ліжком у спальні. Лопес став власником будинку у квітні 2018 року, проте як довго функціонує цей тунель – поки не відомо.



Довжина тунелю становила 180 метрів

Експерт імміграційної та митної поліції США Скотт Браун розповів журналістам, що останнім часом поліція часто фіксує випадки будівництва тунелів для переправлення наркотиків через кордон, хоч облаштування одного підземного ходу може коштувати сотні тисяч доларів.

Наприклад, у 2016 році тунель довжиною 800 метрів знайшли в каліфорнійському місті Сан-Дієго – це один з найдовших наркотунелів, які будь-коли знаходили на кордоні з Мексикою.

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Прикордонники у США вилучають дуже багато наркотичних речовин. Тільки в липні 2018 року було вилучено 15 кілограмів героїну, 11 кілограмів кокаїну, 327 кілограмів метамфетамінів і майже дві тонни марихуани.