Найнеприємніше для Росії, – Іноземцев сказав, об'єднання яких країн не сподобається Путіну
Великій Британії, Туреччині та Україні було б дуже вигідно об'єднатися. Кожен мав би в такій ситуаційї свій інтерес.
Найбільше такий союз не сподобався б російському президенту Володимиру Путіну. Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів російський економіст Владислав Іноземцев.
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"Я вважаю, що найнеприємнішим для Росії могло б стати створення серйозної взаємодії між Лондоном, Києвом та Анкарою", – наголосив Іноземцев.
Він пояснив, що Велика Британія зараз шукає нове місце у міжнародних відносинах. Адже після Brexit вона стала окраїною Європи і не знайшла себе у світовій політиці нового часу.Довідка. Вихід Великої Британії із Європейського Союзу називають Brexit. Після цього сторони підписали торговельну угоду.
Створення альтернативної організації
Російський економіст вважає, що варто створити альтернативне об'єднання – як розширена Європейська асоціація вільної торгівлі.
На мій погляд, було б дуже цікаво обговорити питання про те, чи можна створити розширену Організацію вільної торгівлі під керівництвом Великої Британії із Норвегією, Швейцарією, Україною, Молдовою, Туреччино, можливо, країнами на Балканах, які не увійшли в ЄС.
Така організація була б вигідна всім
Іноземцев вважає, що така організація була б вигідно всім. Насамперед це було б добре для Європи, адже вона не думатиме про швидкий вступ України.
"Це було б вигідно і Великій Британії, тому що вона має нову роль у світі. Це було б цікаво і Туреччині. Тому що вона б надіслала "плювок" в адрес ЄС, який 50 років не міг її прийняти", – зауважив Іноземцев.
Що таке Європейська асоціація вільної торгівліЦе зона вільної торгівлі, яка поєднує Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію і Швейцарію. Згідно з домовленостями, державам-членам забезпечується режим вільної торгівлі товарами та послугами і гарантується вільний рух капіталів та фізичних осіб. Організацію створили за ініціативою Великої Британії у 1960 році.
Візит Джонсона та Ердогана в Україну: головне
- Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відвідав Україну 1 лютого 2022 року.
- Він затвердив про повну підтримку цілісності та суверенітету нашої держави.
- Стало відомо, що держава виділить Україні проти агресії Росії майже 120 мільйонів доларів. Окрім цього, ми маємо отримати 2 мільярди фунтів на інфраструктуру та енергетику.
- Україну 3 лютого відвідав президент Туреччини Реджеп Ердоган. Під час його візиту держави підписали угоду про вільну торгівлю.
- Ердоган висловив підтримку нашій державі та зробив низку заяв. Наприклад, повідомив, що готовий бути посередником для проведення зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна.
Україна і Туреччина підписали угоду про вільну торгівлю: дивіться відео