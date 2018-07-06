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Аналітики назвали найпопулярніший смартфон у світі

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iPhone 8 – найпопулярніший смартфон у світі в травні 2018 року
iPhone 8 – найпопулярніший смартфон у світі в травні 2018 року / apple-iphone.ru

Представники аналітичної компанії CounterPoint визначили, що смартфоном, який у травні найактивніше купували користувачі у всьому світі, став iPhone 8.

Про це йдеться на сайті CounterPoint.

Так, як свідчать результати дослідження, у травні цього року покупці найактивніше купували саме iPhone 8. На другій сходинці рейтингу – Galaxy S9 +. Так, у березні та квітні ця модель не показувала хороших результатів у продажах, однак це було компенсовано у травні.

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А от iPhone X опинився лише на третьому місці. Далі у рейтингу Xiaomi Redmi 5A і iPhone 8 Plus. На шостому місці – смартфон Galaxy S9. Сьому, восьму і дев'яту сходинки зайняли Huawei P20 Lite, Vivo X21та Xiaomi Redmi 5 Plus. А десятку замикає модель Oppo A83.

Рейтинг смартфонів у травні 2018

Рейтинг смартфонів у травні 2018

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Теги: iPhone Техно Смартфони
Джерело: 24 Канал
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