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Названо номінантів міжнародної премії імені Івана Франка 2018 року

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Міжнародна премія ім. Івана Франка 2018
Міжнародна премія ім. Івана Франка 2018 / frankoprize.com.ua

Міжнародна рада експертів визначила номінантів Міжнародної премії імені Івана Франка у 2018 році.

У номінації "За вагомі здобутки (досягнення) у галузі соціально-гуманітарних наук" члени Ради експертів рекомендують до розгляду журі: Johannes Remy "Brothers or Enemies: The Ukrainian National Movement and Russia, from the 1840s to the 1870s" ("Брати чи вороги: Український національний рух та Росія, з 1840-х до 1870-х років", автор Йоханнес Ремі (Фінляндія); монографію "Галич у політичному житті Європи ХІ–ХІV століть", автор Леонтій Войтович (Україна); серія робіт "Ціннісний дискурс в освіті", колектив авторів під керівництвом Віктора Андрущенка (Україна). Про це йдеться на сайті Міжнародного Фонду Івана Франка.

У номінації "За вагомі здобутки (досягнення) у галузі україністики" на розгляд журі представлено монографію Andrew Wilson "The Ukrainians: Unexpected Nation" (Ендрю Вільсон "Українці: несподівана нація" (Великобританія); дослідження Hans Rothe and Jurij Medvedyk "Bogoglasnik. Pesni blagogovejnyja (1790/1791). Eine Sammlung geistliche Lieder aus Ukraine" (Ганс Роте і Юрій Медведик "Bogoglasnik. Пєсні благоговіння (1790/1791) Колекція духовних пісень з України" (ФРН і Україна); монографію Ярослави Мельник "…І остання часть дороги. Іван Франко в 1908-1916 роках" (Україна).

Цьогоріч до Міжнародної ради експертів увійшли 27 науковців з 8 країн світу: США, Канади, ФРН, Австрії, Польщі, Словаччини, Швейцарії та України.

Відповідно до Положення, члени Ради під час відбору номінантів керувалися власними знаннями, а також порівнювали наукові роботи, які претендують на здобуття Премії, за наступними критеріями: наявність інноваційних та оригінальних підходів у дослідженні; концептуальність, системність та критичність дослідження; міжнародний контекст і рівень наукового дослідження.

Відібрані роботи-номінанти буде передано на розгляд Міжнародного журі, яке засідатиме у Відні 22-24 червня цього року. Лауреатів Міжнародної премії ім. Івана Франка 2018 року у двох номінаціях оголосять 24 червня. Церемонія нагородження Лауреатів відбудеться 27 серпня на батьківщині Івана Франка – у місті Дрогобичі.

Нагадаємо, Премію засновано у 2015 році онуком Івана Франка – Роландом Франком. Основною метою Премії є сприяння всеосяжному вивченню творчої, наукової, громадської діяльності Івана Франка, заохочення вчених з різних країн світу до проведення актуальних досліджень у галузі соціально-гуманітарних наук та україністики. Премія є щорічною і вручається 27 серпня – у день народження Івана Франка. Лауреати Премії нагороджуються грошовою винагородою та золотим знаком лауреата.

Лауреати Премії попередніх років:

  • у 2016 році – архієпископ-емерит, колишній глава УГКЦ Любомир Гузар з науковою монографією "Андрей Шептицький Митрополит Галицький (1901-1944) провісник екуменізму";
  • у 2017 році у номінації "За вагомі здобутки (досягнення) у галузі україністики" – професор Інституту славістики Віденського університету Міхаель Мозер з монографією "New Contributions to the History of the Ukrainian Language";
  • у 2017 у номінації "За вагомі досягнення у галузі соціально-гуманітарних наук" – заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка, академік Олег Шаблій з науковою роботою "Суспільна географія" у 2-х томах.
Теги: Література журналісти
Джерело: 24 Канал
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