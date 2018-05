Названы номинанты международной премии имени Ивана Франко 2018

Международный совет экспертов определил номинантов Международной премии имени Ивана Франко в 2018 году.

В номинации "За весомые достижения (достижение) в области социально-гуманитарных наук" члены Совета экспертов рекомендуют к рассмотрению жюри: Johannes Remy "Brothers or Enemies: The Ukrainian National Movement and Russia, from the 1840s to the 1870s" ("Братья или враги : Украинское национальное движение и Россия, с 1840-х до 1870-х годов ", автор Йоханнес Реми (Финляндия), монографию "Галич в политической жизни Европы ХИ-хиv веков", автор Леонтий Войтович (Украина), серию работ "Ценностный дискурс в образовании", коллектив авторов под руководством Виктора Андрущенко (Украина). Об этом говорится на сайте Международного Фонда Ивана Франко.

В номинации "За весомые достижения (достижение) в области украинистики" на рассмотрение жюри представлена монография Andrew Wilson "The Ukrainians: Unexpected Nation" (Эндрю Вильсон "Украинцы: неожиданная нация" (Великобритания) исследование Hans Rothe and Jurij Medvedyk "Bogoglasnik. Pesni blagogovejnyja (1790/1791). Eine Sammlung geistliche Lieder aus Ukraine" (Ганс Роте и Юрий Мишка "Bogoglasnik. Песня благоговения (1790/1791) Коллекция духовных песен из Украины" (ФРГ и Украина); монография Ярославы Мельник "... и последняя часть дороги. Иван Франко в 1908-1916 годах" (Украина).



В этом году в Международный совет экспертов вошли 27 ученых из 8 стран мира: США, Канады, ФРГ, Австрии, Польши, Словакии, Швейцарии и Украины.



В соответствии с Положением, члены Совета при отборе номинантов руководствовались собственными знаниями, а также сравнивали научные работы, которые претендуют на получение Премии, по следующим критериям: наличие инновационных и оригинальных подходов в исследовании; концептуальность, системность и критичность исследования; международный контекст и уровень научного исследования.



Отобранные работы-номинанты будут переданы на рассмотрение Международного жюри, которое будет заседать в Вене 22-24 июня этого года. Лауреатов Международной премии им. Ивана Франко 2018 в двух номинациях объявят 24 июня. Церемония награждения Лауреатов состоится 27 августа на родине Ивана Франко – в городе Дрогобыче.



Напомним, Премия основана в 2015 году внуком Ивана Франко – Роландом Франко. Основной целью Премии является содействие всеобъемлющему изучению творческой, научной, общественной деятельности Ивана Франко, поощрения ученых из разных стран мира к проведению актуальных исследований в области социально-гуманитарных наук и украинистики. Премия является ежегодной и вручается 27 августа – в день рождения Ивана Франко. Лауреаты Премии награждаются денежным вознаграждением и золотым знаком лауреата.

