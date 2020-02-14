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      Не поділили тренажер: у спортзалі Києва влаштували стрілянину

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      У спортзалі Києва конфлікт переріс у стрілянину / ілюстративне фото

      В одному з київських спортзалів влаштували стрілянину просто під час заняття. Конфлікт між двома чоловіками виник через те, що буцімто один з них заважав іншому займатися. У підсумку зловмисник дістав травматичний пістолет та почав стріляти.

      Потерпілому 28-річному киянину надали необхідну медичну допомогу на місці інциденту, повідомляє поліція Києва.

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      Потерпілий чоловік отримав кілька поранень з травматичного пістолета, зловмисник – втік з місця злочину у невідомому напрямку.

      Правоохоронці, які прибули на місце події, намагаються встановити усі деталі конфлікту. Крім того, вони пробують вистежити зловмисника, аби в подальшому затримати його.

      Стрілянину кваліфікували за статтею про хуліганство. За це стрілку може загрожувати до семи років за ґратами.

      Зауважимо, поліція повідомяє, що інцидент трапився на вулиці Металістів у Києві. Там, зокрема, розташовані баскетбольний майданчик, будівля Федерації футболу у місті Києві та стадіон КПІ. Втім де саме стався інцидент – наразі невідомо.

      Вулиця Металістів у Києві, де трапилася стрілянина: дивіться карту

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Поліція Постраждалі Стрілянина в Києві Стрілянина Новини України Спорт Новини Києва
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