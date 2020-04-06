Не треба вводити країну в режим повної заборони, – експерт про обмеження через COVID-19

Через поширення коронавірусу Кабмін посилив карантинні обмеження в Україні. Проте якщо вводити країну в режим повної заборони, це викличе невдоволення серед населення.

Варто вводити лише той обсяг обмежувальних заходів, які потрібні станом на зараз або найближчі дні.Таку думку в прямому ефірі 24 каналу розповів Микола Сірий, старший науковий співробітник інституту держави і права.

Зверніть увагу Карантин в Україні посилили: що нового

Експерт наголосив: аби подолати цей виклик, всі ми маємо проявити солідарність, соціальну співпрацю, розуміння та обережність. Але разом з тим влада повинна діяти розумно, бути зрозумілою суспільству та діяти покроково.

Не потрібно вводити країну в режим повної заборони. Адже це викликає серед населення відповідну реакцію, а також невдоволення щодо дій влади,

– наголосив він.

Сірий підкреслив, що українці спостерігають за тим, як справляються з ситуацією у багатьох країнах світу. Дуже часто звучить думка, що там введені серйозні обмежувальні заходи, тому такі ж мають бути й в Україні.

"Тобто пояснення обмежень прав і свобод дуже часто знаходять, спираючись на приклад. Але варто звернути увагу на те, що кожна країна вводить ті чи інші регулятори з огляду на свою конституцію та своє законодавство", – додав він.



Нові обмеження через карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу

Експерт пояснив, що Україна, розуміючи загрози, які несе цей COVID-19 та його розповсюдження, має певні зобов'язання. А також, з огляду на те, що закладено в Конституції, і можливість застосовувати адекватні належні засоби для боротьби з вірусом.

Коли з огляду на те, що передбачено Конституцією, влада реагує не зовсім в належний спосіб, ми спостерігаємо конфліктність. Громадяни звертають увагу уряду та поліції на те, що потрібно дотримуватися законодавства,

– зазначив Сірий.

Й наголосив, що закони України мають вищу юридичну силу, ніж постанова Кабміну. Ба більше, українська Конституція прямо передбачає, що відповідальність не може бути встановлена підзаконними актами, а лише законами.

До теми Жорсткий карантин в Україні: яка ситуація у містах – фото, відео

Ведучий Дмитро Гнап підкреслив, що поліція вже почала штрафувати громадян, а суди виносять рішення. Тож він запитав, чи можна оскаржувати такі рішення, притягувати поліцейських до відповідальності та вважати їхні дії перевищенням влади.

Довідка. Українські правоохоронці вже склали 3 тисячі 922 адмінпротоколи за порушення правил карантину. До порівняння, станом на 6 квітня в Україні коронавірус підтвердили у 1319 людей.

"Ми маємо специфічну ситуацію. Багато країн Європи зробили спеціальну заяву про те, що заходи карантинного характеру в умовах поширення коронавірусу є належним засобом реагування влади. Але вони не можуть бути введені безтерміново чи безконтрольно", – пояснив Сірий.

Й додав, що вони не можуть поширюватися безпідставно на великі обсяги правовідносин чи на всі сфери життя. Тобто європейські країни звертають увагу на те, що має бути баланс.

Ці дії безперечно можна оскаржувати, що вже роблять. Думаю, не стільки для того, аби скасувати відповідну постанову, а для того, щоб довести її до більш робочого стану. Щоб заборони, які нею передбачені, були адекватнішими,

– вважає експерт.

"Скажімо, звертається увагу на те, що з собакою в парку можна гуляти, а просто гуляти – ні. Або якщо сім'я складається з 3 – 4 осіб, вона не може йти вулицею у повному складі, а має розбитися на дві частини. Низка моментів викликає абсолютно логічні запитання у громадян", – підсумував юрист.