Не вимкнув російський фільм: водія, який вигнав медика і волонтерку, зустріли обурені активісти

Водія автобуса, який висадив госпітальєрку Ярину Чорногуз та її подругу через прохання вимкнути російський серіал, у Києві зустрічали обурені активісти. Дівчата якраз поверталися з похорону коханого госпітальєрки – Миколи Сорочука, який загинув від кулі снайпера проросійських бойовиків на Донбасі.

Після того, коли дівчат висадили з рейсового автобуса, вони добралися до Києва, регулярно відписуючи у соцмережі.

Як це було: "Дєвочкі, ідітє нах*р": пасажири, волонтери й водій автобуса посварилися через російський фільм

"Друзі, дякую за підтримку й репости. Ми з Настею вже достопили до Рівного, і звідти їдемо другим автобусом на Київ. Нас уже повідомили, що там водія-хероя, який нас висадив за прохання вимкнути російський серіал, чекає тепла зустріч у Києві", – написала госпітальєрка Ярина Чорногуз.

Також Ярина подякувала компанії-перевізнику, за вибачення, які вони принесли в дописі і у фейсбуці.

"Дякуємо компанії-перевізнику за миттєву реакцію та за дзвінки водієві, на які той не зреагував. Сподіваюся, що це буде прикладом для інших перевізників. Люди мають або відпочивати на автобусних рейсах, або слухати і чути українське на своїх дорогах”, – зазначила Чорногуз.

Деталі скандалу в автобусі

В рейсовому автобусі, що їхав з Луцька до Києва, виник скандал через фільм російською мовою. Госпітальєрка і кохана Миколи Сорочука, який загинув від кулі снайпера проросійських бойовиків на Донбасі, а також її подруга-волонтерка попросили водія вимкнути фільм, зважаючи на те, що "право не чути російськомовний продукт окупанта в публічному просторі захищає закон "Про функціонування української мови як державної". Дівчата якраз поверталися з похорону.

Я нещодавно повернулася з зони бойових дій, з лютого їду туди знову, і мені гидко цілу ніч слухати телепродукт окупантів,

– пояснила госпітальєрка Чорногуз.

Водій відмовився. Коли його почали знімати, він вибив телефон. Згодом погодився вимкнути серіал, якщо погодиться більшість в автобусі.

Дівчата запитали у пасажирів, чи їм принципово зараз дивитися російськомовний продукт. Тоді на них "почала кидатися якась жінка, яка казала, що їй байдуже на каком язикє і що ми вбивці, бо їздимо на війну, на яку вона нас не посилала". У відеозаписі в дописі у фейсбуці мжна почути вигуки: "Дєвочкі, ідітє нах*р". Решта автобуса промовчала.

Як відреагував перевізник

Компанія-перевізник відреагувала на інцидент, відповівши дописом у фейсбуці.

"Ми щойно дізналися про ситуацію і, м‘яко кажучи, шоковані вчинком водіїв. По-перше, адміністрація видає на кожний автобус флешки з українськими стрічками, тому нам на даний момент незрозуміло як російськомовний фільм з‘явився на екрані автобуса. По-друге, що найбільше вразило нас, – це реакція водіїв, котрі відмовились вимкнути його на прохання дівчини", – написав перевізник.