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      Не вимкнув російський фільм: водія, який вигнав медика і волонтерку, зустріли обурені активісти

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      Скандальний автобус в Києві зустріли обурені активісти / фейсбук Ярини Чорногуз

      Водія автобуса, який висадив госпітальєрку Ярину Чорногуз та її подругу через прохання вимкнути російський серіал, у Києві зустрічали обурені активісти. Дівчата якраз поверталися з похорону коханого госпітальєрки – Миколи Сорочука, який загинув від кулі снайпера проросійських бойовиків на Донбасі.

      Після того, коли дівчат висадили з рейсового автобуса, вони добралися до Києва, регулярно відписуючи у соцмережі.

      Як це було: "Дєвочкі, ідітє нах*р": пасажири, волонтери й водій автобуса посварилися через російський фільм

      "Друзі, дякую за підтримку й репости. Ми з Настею вже достопили до Рівного, і звідти їдемо другим автобусом на Київ. Нас уже повідомили, що там водія-хероя, який нас висадив за прохання вимкнути російський серіал, чекає тепла зустріч у Києві", – написала госпітальєрка Ярина Чорногуз.

      Також Ярина подякувала компанії-перевізнику, за вибачення, які вони принесли в дописі і у фейсбуці.

      "Дякуємо компанії-перевізнику за миттєву реакцію та за дзвінки водієві, на які той не зреагував. Сподіваюся, що це буде прикладом для інших перевізників. Люди мають або відпочивати на автобусних рейсах, або слухати і чути українське на своїх дорогах”, – зазначила Чорногуз.

      Деталі скандалу в автобусі

      В рейсовому автобусі, що їхав з Луцька до Києва, виник скандал через фільм російською мовою. Госпітальєрка і кохана Миколи Сорочука, який загинув від кулі снайпера проросійських бойовиків на Донбасі, а також її подруга-волонтерка попросили водія вимкнути фільм, зважаючи на те, що "право не чути російськомовний продукт окупанта в публічному просторі захищає закон "Про функціонування української мови як державної". Дівчата якраз поверталися з похорону.

       

      Я нещодавно повернулася з зони бойових дій, з лютого їду туди знову, і мені гидко цілу ніч слухати телепродукт окупантів,
      – пояснила госпітальєрка Чорногуз.

      Водій відмовився. Коли його почали знімати, він вибив телефон. Згодом погодився вимкнути серіал, якщо погодиться більшість в автобусі.

      Дівчата запитали у пасажирів, чи їм принципово зараз дивитися російськомовний продукт. Тоді на них "почала кидатися якась жінка, яка казала, що їй байдуже на каком язикє і що ми вбивці, бо їздимо на війну, на яку вона нас не посилала". У відеозаписі в дописі у фейсбуці мжна почути вигуки: "Дєвочкі, ідітє нах*р". Решта автобуса промовчала.

      Як відреагував перевізник

      Компанія-перевізник відреагувала на інцидент, відповівши дописом у фейсбуці.

      "Ми щойно дізналися про ситуацію і, м‘яко кажучи, шоковані вчинком водіїв. По-перше, адміністрація видає на кожний автобус флешки з українськими стрічками, тому нам на даний момент незрозуміло як російськомовний фільм з‘явився на екрані автобуса. По-друге, що найбільше вразило нас, – це реакція водіїв, котрі відмовились вимкнути його на прохання дівчини", – написав перевізник.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Війна на Донбасі мовне питання Україна – Росія Новини Києва
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