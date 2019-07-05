Не зовсім нові обличчя: хто з одіозних попередників іде в Раду

Сьогодні в Україні як ніколи високий попит на нові обличчя у владі. Люди радше готові обирати невідоме, ніж "наступати на старі граблі". Деякі партії цим користуються, запрошуючи до своїх списків людей, які ніколи не були у політиці, або ж зовсім відмовляються від попередників у командах. Однак і низку нардепів "з досвідом" це не зупиняє.

Так, знайомі прізвища ви побачите у списках "Батьківщини", "Європейської солідарності", "Радикальної партії" тощо. Також знову зайти в Раду планують і низка одіозних політиків, відомих, зокрема, своєю антиукраїнською позицією та прихильністю до східного сусіда. Розповідаємо про найвідоміших із них.

Зверніть увагу: Які партії проходять до парламенту



Найодіозніші представники партії "Опозиційна платформа – За життя"

Юрій Бойко



Бойка часто згадують у соцопитуваннях як ймовірного кандидата на пост прем'єра / Опозиційний блок

Лідер партії, відомий проросійськими поглядами. Член Комітету Верховної Ради України у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю. Фігурант 16 антикорупційних розслідувань.

Віце-прем'єр-міністр України (2012-2014), міністр палива та енергетики України в уряді Миколи Азарова (2010-2012) та Віктора Януковича (2006-2007). Екс-голова НАК "Нафтогаз України" (2002-2005).

ЗМІ писали, що об'єднання опозиційних сил не відбулося за вказівкою Кремля

У березні та червні 2019 року разом із Віктором Медведчуком літав до Москви на переговори з російськими високопосадовцями. Тоді Бойко назвав стосунки між Україною та Росією "вкрай важливими".

Саме Юрія Бойка найбільше українців очікують побачити у кріслі прем’єр-міністра – 13% (опитування Соціологічної групи "Рейтинг" з 12 по 20 червня).

Вадим Рабінович



Рабінович переконаний, що Україна має вести діалог з РФ ​/ Днепр Час

Співголова партії (№2 у списку), фігурант низки антикорупційних розслідувань, де звинувачувався у порушенні вимог фінансового контролю та незаконному збагаченні.

З 2014 до 2016 років був членом партії "Опозиційний блок". Також у 2014 році балотувався на посаду президента України, де набрав 2,25% голосів (406 301 українець проголосували за нього). У 2019 році на посаду глави держави не балотувався.

На телеканалі 112 Україна виходить в ефір програма "Хто кому Рабінович", де нардеп є ведучим. Сам він називає це підсумками тижня: протягом години у студії Рабінович розповідає про, на його думку, найважливіші новини та аналізує їх. При цьому він чітко підтримує діалог України з Росією, виступаючи проти попередньої влади (зокрема, Петра Порошенка).

Віктор Медведчук



​Медведчук не приховує негативного ставлення до частини українців / Facebook політика

Номер три у списку партії. Кум Володимира Путіна, фактично володіє медіахолдингом "Новини" (112 Україна, ZIK, NewsOne) – телеканали придбав друг і бізнес-партнер родини Медведчука, народний депутат Тарас Козак. Саме ці медіа найактивніше висвітлюють діяльність та заяви кума Путіна.

З грудня 2014 року Медведчук займається питанням обміну українськими полоненими, що утримуються проросійськими бойовиками, часто використовуючи це для досягнення своїх політичних цілей.

До речі, як Медведчуку вдалося повернутися в українську політику?

Внесений у базу сайту "Миротворець". Одна з причин – "замах на суверенітет і територіальну цілісність України. Агент впливу, пособник російських окупантів".

До Медведчука негативно ставляться близько 46% українців, а позитивно – лише 11%. Політик заявив, що не вважає за необхідне змінити цю ситуацію. Більш того – він також ставиться до цих людей негативно: "Ну і чудово, я теж до них негативно ставлюся. Ну а як? У нас 60% вважають Росію агресором, а я не вважаю. Я що, повинен бути серед цих 60%? Ні, я буду серед іншої частини".

Наталія Королевська



Королевська у Раді з 2007 року ​/ Facebook політикині

Номер 4 у списку. Міністерка соціальної політики в уряді Миколи Азарова (2012-2014).

Була депутаткою V і VI скликань від БЮТ, очолювала Комітет Верховної ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва (2007-2012). Народна депутатка України VIII скликання від Опозиційного блоку, членкиня Комітету ВРУ з питань соцполітики, зайнятості та пенсійного забезпечення.

Звинувачувалася у корупційних діях: у 2010 році на свій проїзд витратила 95 223 грн бюджетних грошей (перевищення норми у понад три рази). Також їй закидали непрозорість задекларованих доходів і майна, їх невідповідність способу життя та кнопкодавство.

Сергій Льовочкін



Льовочкін був главою Адміністрації Президента Януковича ​/ Опозиційний блок

Номер 5 у списку партії. Очільник Адміністрації Президента України Віктора Януковича (2010-2014).

У 1998 році балотувався до Верховної Ради як самовисуванець (Донецька область). У 1999 році його призначили науковим консультантом президента Леоніда Кучми, з 2001 до 2002 року (та з 2002 до 2005) був його помічником. Після Помаранчевої революції став радником голови ВР Володимира Литвина, а у 2006 році брав участь у виборах до парламенту від Народного блоку Литвина. У 2014 році створив "Партію розвитку України", яка влилася до "Опозиційного блоку".

Раніше нардепів Бойка і Льовочкіна виключили зі складу "Опозиційного блоку"

Був одним із 36 депутатів, які у січні 2018 року голосували проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

Відомий як прогульник засідань, фігурує у шести антикорупційних розслідуваннях. Перебуває у близьких стосунках з олігархом Дмитром Фірташем. Власник 20% акцій медіагрупи "Інтер".

Нестор Шуфрич



Шуфрич голосував за диктаторські закони 16 січня 2014 року ​/ Facebook політика

Номер 7 у списку партії. Нардеп відомий як кнопкодав, фігурант низки антикорупційних розслідувань.

Народний депутат України з 1998 року. Був міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи в складі другого уряду Януковича. З листопада 2007 року – нардеп VІ, VІІ скликань від Партії регіонів. З 2014, після розпаду ПР, – нардеп від Опозиційного блоку.

Нещодавно Шуфрич похизувався романтичним відпочинком в окупованому Криму: фото

Один із 148 депутатів ВРУ, які підписали звернення до Сейму Польщі з проханням визнати геноцидом поляків події національно-визвольної війни України 1942-1944 років. Деякі політики це розцінювали як національну зраду. Голосував за диктаторські закони 16 січня 2014 року та проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей (січень 2018).

У лютому 2017 року Нестора Шуфрича Генеральний прокурор України Юрій Луценко звинуватив у несплаті податків на 40 мільйонів гривень. НАЗК при повній перевірці декларацій виявило ознаки кримінальних злочинів – декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів.



Скандальні депутати від "Опозиційного блоку"

Євген Мураєв



За версією Мураєва, Євромайдан – "держпереворот"​, війна на Донбасі – "громадянський конфлікт" / Facebook політика

Депутат VII і VIII скликань, є першим номером партії. З 2015 по 2016 був членом фракції "Опозиційного блоку", до цього був обраний нардепом від Партії регіонів по мажоритарному округу (2012-2014). Член Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики. Голосував за скандальні закони "16-го січня".



У 2018 році Мураєв пропустив 99,11% голосувань у Верховній Раді. Був власником та засновником телеканалу NewsOne, одного із провідних проросійських медіа в Україні.

Війну на Донбасі називав "громадянським конфліктом", зазначивши, що обидві сторони "отримують підтримку від іноземних держав". Революцію Гідності вважає "держпереворотом", а політв’язня режиму Путіна Олега Сенцова – "терористом".

Олександр Вілкул



Проти Вілкула ГПУ відкрила низку кримінальних проваджень ​/ Опозиційний блок

Номер 2 у списку партії. Народний депутат VIІІ скликання від Опозиційного блоку, член комітету ВР із європейської інтеграції.

Народний депутат України V та VІ скликань від Партії регіонів. Був віце-прем'єр-міністром України часів Януковича (2012-2014) та підозрювався у фінансовій підтримці "тітушок" на Євромайдані у Дніпрі. Один із 36 депутатів, що голосували проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

У 2019 році балотувався на посаду президента України. Набрав 4,15% голосів (784 274 осіб проголосували за нього).

Проти нього відкриті кримінальні провадження за несплату податків у особливо великих розмірах, приховування статків у деклараціях та незаконну зміну цільового призначення землі.

Геннадій Труханов



Труханова підозрюють у розтраті мільйонів гривень бюджету Одеси​ / Facebook політика

Мер Одеси у списку партії під номером 4, народний депутат VII скликання від Партії регіонів. Проти Труханова відкрито низку кримінальних справ антикорупційними органами України. Зокрема, він підозрювався НАБУ в розтраті 185 мільйонів гривень міського бюджету.

СБУ розпочала чотири кримінальні провадження щодо незаконного доступу Труханова до державної таємниці у зв'язку з тим, що він має російське громадянство (цей факт він приховував).

Кримінальну справу щодо декларування Трухановим недостовірної інформації (він збрехав щодо маєтків та автомобілів дружини) почнуть розглядати вже у серпні 2019 року.

Михайло Добкін



Добкін різко критикував Євромайдан та підтримував дії "Беркута" ​/ відкрите джерело

Одіозний екс-очільник Харківської ОДА, колишній мер Харкова та народний депутат України VIIІ скликання у списку партії під номером 15. Член Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування.

У 2002 році був обраний до Верховної Ради ІV скликання по мажоритарному округу. За каденцію змінив 5 фракцій. У 2014 році балотувався у президенти України як самовисуванець, тоді він набрав 3,03% голосів (546 138).

А пам'ятаєте, як Добкін обізвав "гі*няними людьми" низку українських артистів?

Він різко критикував Євромайдан та підтримував насильницькі дії "Беркута". Тоді опозиціонерів він назвав "виродками", а мітингувальників – "веселими клоунами".

Кнопкодав та фігурант низки антикорупційних розслідувань. У 2017 році його позбавили недоторканності через підозри у махінаціях із землею.

Борис Колесніков



​Колесніков іде в Раду по "мажоритарці" / Facebook політика

Балотується по "мажоритарці" від "Опозиційного блоку" (виборчий округ №49, Донецька область).

Народний депутат України V, VI, VII скликань, віце-прем'єр-міністр часів уряду Азарова. Активно виступає за підтримку російської мови в Україні. Очолював Міністерство інфраструктури України у 2010-2012 роках. Звинувачувався у розкраданні коштів під час підготовки до Євро-2012.

Був одним із організаторів з'їзду сепаратистів у Сєвєродонецьку в 2004 році, коли утворювали так званий "ПіСУАР" (Південно-Східна Українська Автономна Республіка). Тоді він закликав до створення нового державного утворення на східних теренах України.

Вадим Новинський



Новинський є великим прихильником РПЦ ​/ Facebook політика

Балотується від "Опозиційного блоку" (виборчий округ №57, Донецька область). Народний депутат VІІ та VІІІ скликань. Голова підкомітету з питань благодійної діяльності та фінансування культури Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності.

Громадянство України отримав у 2012 році за наказом тодішнього президента Віктора Януковича. До того був громадянином Росії.

Великий прихильник впливу РПЦ на українську церкву, був противником створення незалежної ПЦУ. Голосував за диктаторські закони 16 січня 2014 року. Фігурує у п'яти антикорупційних розслідуваннях.



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