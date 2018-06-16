Небезпечні розваги: у Києві підлітки у метро стрибнули під поїзд – відео

У Києві двоє підлітків за кілька хвилин до прибуття поїзда метро стрибнули на колію і лягли прямо на полотно.

Інцидент трапився на одній із станцій зеленої гілки столичного метрополітену.

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На відео, яке поширили у спільноті dtp.kiev.ua видно, як двоє молодиків стоять на платформі, а третій, очевидно, їхній спільник знімає усе на відео.

Коли хлопці чують, як поїзд метро наближається до станції, вони стрибають на колію і лагяють між рейками так, щоб поїзд міг проїхати над ними.

Машиніст потяга, побачивши ектстремалів попереду, мусив зробити екстрену зупинку, через що стався збій у русі поїздів на цій гілці.

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