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      Негода в Україні: відомо, яка ситуація на дорогах державного значення

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      Негода в Україні: відомо яка ситуація на дорогах державного значення
      Негода в Україні: відомо яка ситуація на дорогах державного значення / poltava.dsns.gov.ua

      Станом на четвер, 27 грудня, проїзд дорогами державного значення забезпечено. Крім того, рух автотранспорту на автомобільних трасах в Полтавській області, де ситуація була вкрай складною, теж відновлено, а дороги очищені від снігових заметів.

      Про це повідомляє "Укравтодор".

      Читайте також: Негода на Полтавщині: "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд до області

      Відомо, що для оперативного забезпечення проїзду задіяно до роботи 1024 одиниці техніки та 1275 співробітників.

      Обмеження у русі знято:

      На автодорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський в межах Полтавської області.

      На автодорозі Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь.

      На автодорозі М-04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине, км 151, Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь, км 290.

      Обмеження в русі транспорту в Кіровоградській, Черкаській, Дніпропетровській областях знято теж. Однак, рішенням обласного штабу ТЕБ НС щодо заборони в’їзду до Полтавської області всіх видів транзитного транспорту залишається в силі. До слова, нещодавно у Полтавській області через снігопади закрили навіть школи.

      Проїзд на дорогах державного значення забезпечено. Виконуються роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігу, здійснюється обробка доріг протиожеледними матеріалами,
      – додали у прес-службі.

      Крім того, "Укравтодор" попереджає, що стан покриття на дорогах державного значення в центральних та східних областях місцями засніжене, а в решті областей мокрий.

      Раніше 24 канал повідомляв, що унаслідок негоди в Україні на окремих автошляхах ускладнено рух транспортних засобів. Підрозділи рятувальників ДСНС у Полтавській області витягнули зі снігових заметів близько 60 автомобілів, зокрема серед них чотири автомобілі швидкої допомоги. Більше того, через снігопади на Полтавщині люди більше доби не могли виїхати з поля.

      Дивіться відео як працівники ДСНС рятували Полтавську область від снігопадів


       

      Теги: Новини України Негода в Україні Укравтодор Сніг в Україні ДСНС Новини Полтави Новини Києва Новини Харкова Новини Дніпра
      Джерело: 24 канал
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