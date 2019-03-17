Невизнання Православної церкви України у світі та переозброєння російської армії – топ-5 відео

24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Не всі країни визнають Православну церкву України

Сербська православна церква не визнає автокефалію Православної церкви України – так стверджує РПЦ, проте офіційної позиції Сербської церкви досі немає. Окрім того, Румунська православна церква притримується приблизно такої ж позиції, що й Сербська. У Румунії говорять лише про те, що "збираються" визначити свою точку зору.

Антіохійська церква (Близький Схід) стала на бік Росії. А от Болгарська – майже розкололася через Україну: патріарх підтримав автокефалію ПЦУ, але багато впливових ієрархів явно налаштовані проросійськи. Польська православна церква з центром у Варшаві теж засудила Об'єднавчий собор в Україні. Про позицію інших країн – читайте тут.

Невизнання деякими країнами ПЦУ: дивіться відео

Як Росія готується до глобальної війни

Керівництво Росії вже не перший рік погрожує усьому світу глобальною війною, з кожним роком аргументи стають усе серйознішими. За словами міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу, Збройні сили РФ впродовж останніх шести років отримали 109 міжконтинентальних балістичних ракет та 3712 модернізованих танків.

Проте у переозброєння армії Росія вклала сотні мільярдів доларів. А російські військові переконані, що і тут не все добре: воїни звільняються. Окрім того, у Росії громадяни встановили "могилу Путіну". Вона являє собою чорний надгробок з фотографією господаря Кремля та роками життя 1952-2019.

Переозброєння російської армії: дивіться відео

Моторошне вбивство працівника Адміністрації Порошенка

14 березня вранці в Шевченківському районі Києва перехожі знайшли тіло чоловіка неподалік від недобудованої церкви. З’ясувалося, що це – працівник Адміністрації Президента Олександр Бухтатий. Він був головним консультантом Головного департаменту інформаційної політики АПУ.

На сайті Національної поліції оприлюднили інформацію про те, що на тілі вбитого працівника АП "явних ознак насильницької смерті не виявлено". Проте "Українська правда" повідомила, що у чоловіка вкрали телефон і банківську картку. До того ж, у нього був розбитий і закривавлений ніс.

Вбивство працівника Адміністрації Президента в Києві: дивіться відео

Сильний вітер наробив лиха в Україні

11 березня в Україні оголосили штормове попередження через потужні пориви вітру, що подекуди сягали до 40 метрів за секунду. Негода наробила багато лиха та забрала життя щонайменше трьох осіб.

На Житомирщині потужний вітер зірвав покрівлю з будівлі, яка впала на двох жінок. На Вінниччині на 11-річну дівчинку впало дерево, коли вона стояла з мамою на тролейбусній зупинці. А у Тернополі поблизу заправки "ОККО" на вулиці Шептицького на жінку впав рекламний щит.

Жахлива негода наробила лиха в Україні: дивіться відео

Політичні договорняки перед виборами-2019

Доки Арсен Аваков намагається здружитися з Юлією Тимошенко, є "народнофронтівці", які намагаються налагодити зв'язки з БПП. Високопосадовці з владної коаліції, які хочуть примкнути до опозиції; опоненти, які ворогують лише на публіку; політичні договорняки на чолі з олігархами – цим супроводжуються цьогорічні виборчі перегони.

Водночас, нещодавно в ефірі одного з телеканалів Тимошенко, Гриценко, Садовий та Володимир Зеленський підписали меморандум, згідно з яким зобов'язуються спільно стежити за чесними виборами.

Різні олігархи хочуть різних президентів: дивіться відео