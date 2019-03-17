20:59
17 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кров за кров від Кадирова. Ікона від Путіна
      Вєсті Кремля
      21:00, 16 березня
      Вєсті. UA. Жир: Як Ахметов заробляє мільярди. Компромат від Розенблата
      Вєсті.UA
      18:52, 16 березня
      Битва за майно: у що перетворився відомий санаторій "Лермонтовський" в Одесі
      ЦРУ
      09:00, 15 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Творча самодіяльність
      Згадати все
      00:37, 16 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Невизнання Православної церкви України у світі та переозброєння російської армії – топ-5 відео

      810 Читать новость на русском
      Топ-5 відео тижня
      Топ-5 відео тижня / 24 канал

      24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

      Не всі країни визнають Православну церкву України

      Сербська православна церква не визнає автокефалію Православної церкви України – так стверджує РПЦ, проте офіційної позиції Сербської церкви досі немає. Окрім того, Румунська православна церква притримується приблизно такої ж позиції, що й Сербська. У Румунії говорять лише про те, що "збираються" визначити свою точку зору.

      Антіохійська церква (Близький Схід) стала на бік Росії. А от Болгарська – майже розкололася через Україну: патріарх підтримав автокефалію ПЦУ, але багато впливових ієрархів явно налаштовані проросійськи. Польська православна церква з центром у Варшаві теж засудила Об'єднавчий собор в Україні. Про позицію інших країн – читайте тут.

      Невизнання деякими країнами ПЦУ: дивіться відео

      Як Росія готується до глобальної війни

      Керівництво Росії вже не перший рік погрожує усьому світу глобальною війною, з кожним роком аргументи стають усе серйознішими. За словами міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу, Збройні сили РФ впродовж останніх шести років отримали 109 міжконтинентальних балістичних ракет та 3712 модернізованих танків.

      Проте у переозброєння армії Росія вклала сотні мільярдів доларів. А російські військові переконані, що і тут не все добре: воїни звільняються. Окрім того, у Росії громадяни встановили "могилу Путіну"Вона являє собою чорний надгробок з фотографією господаря Кремля та роками життя 1952-2019.

      Переозброєння російської армії: дивіться відео

      Моторошне вбивство працівника Адміністрації Порошенка

      14 березня вранці в Шевченківському районі Києва перехожі знайшли тіло чоловіка неподалік від недобудованої церкви. З’ясувалося, що це – працівник Адміністрації Президента Олександр Бухтатий. Він був головним консультантом Головного департаменту інформаційної політики АПУ.

      На сайті Національної поліції оприлюднили інформацію про те, що на тілі вбитого працівника АП "явних ознак насильницької смерті не виявлено". Проте "Українська правда" повідомила, що у чоловіка вкрали телефон і банківську картку. До того ж, у нього був розбитий і закривавлений ніс.

      Вбивство працівника Адміністрації Президента в Києві: дивіться відео

      Сильний вітер наробив лиха в Україні

      11 березня в Україні оголосили штормове попередження через потужні пориви вітру, що подекуди сягали до 40 метрів за секунду. Негода наробила багато лиха та забрала життя щонайменше трьох осіб.

      На Житомирщині потужний вітер зірвав покрівлю з будівлі, яка впала на двох жінок. На Вінниччині на 11-річну дівчинку впало дерево, коли вона стояла з мамою на тролейбусній зупинці. А у Тернополі поблизу заправки "ОККО" на вулиці Шептицького на жінку впав рекламний щит.

      Жахлива негода наробила лиха в Україні: дивіться відео

      Політичні договорняки перед виборами-2019

      Доки Арсен Аваков намагається здружитися з Юлією Тимошенко, є "народнофронтівці", які намагаються налагодити зв'язки з БПП. Високопосадовці з владної коаліції, які хочуть примкнути до опозиції; опоненти, які ворогують лише на публіку; політичні договорняки на чолі з олігархами – цим супроводжуються цьогорічні виборчі перегони.

      Водночас, нещодавно в ефірі одного з телеканалів Тимошенко, Гриценко, Садовий та Володимир Зеленський підписали меморандум, згідно з яким зобов'язуються спільно стежити за чесними виборами.

      Різні олігархи хочуть різних президентів: дивіться відео

       

      blog_ava
      Плавання і хвороби серця: протипоказання та користь
      сьогодні
      4027
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Володимир Путін Кримінальні новини Жертви Новини Росії Президентські вибори 2019 Православна церква України Релігія Новини Києва Зброя Відео тижня РПЦ Адміністрація Президента Негода в Україні Стихійні лиха
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Найсмішніші меми тижня: хакер Бігус та "азарівка" від глави поліції Одещини
      сьогодні , 20:01 Найсмішніші меми тижня: хакер Бігус та "азарівка" від глави поліції Одещини
      897
      Аудит в "Укроборонпромі": чому Порошенко обвів всіх навколо пальця
      сьогодні , 20:00 Аудит в "Укроборонпромі": чому Порошенко обвів всіх навколо пальця
      Віталій Шабунін 774
      Невизнання Православної церкви України у світі та переозброєння російської армії – топ-5 відео
      сьогодні , 19:30 Невизнання Православної церкви України у світі та переозброєння російської армії – топ-5 відео
      807
      Истории из Луганска: как пожилые люди в "ЛНР" становятся лишними
      сьогодні , 19:00 Истории из Луганска: как пожилые люди в "ЛНР" становятся лишними
      Ольга Черненко 421
      Крим: "валіза без ручки" тоне в "рідній гавані"
      сьогодні , 17:01 Крим: "валіза без ручки" тоне в "рідній гавані"
      Борис Немировський 2375
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук