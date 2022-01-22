Німеччина не дозволяє Естонії надавати Україні зброю свого виробництва, – ЗМІ

На тлі зростання небезпеки нового вторгнення Росії в Україну все більше країн заявляють про готовність допомогти Україні зброєю. Серед таких країн є й Естонія.

А проте Німеччина начебто проти того, щоб естонці передали українцям зброю німецького виробництва. Щонайменше, про це з посиланням на інформовані джерела повідомили американські журналісти.

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Німеччина не дає дозвіл Естонії передати зброю Україні

Джерела американського видання серед естонських та німецьких офіційних осіб повідомили, що Німеччина відмовляється видавати Естонії дозвіл на експорт німецької зброї до України.

Раніше цього ж дня, 21 січня, Естонія заявила, що готова дати Україні зброю для захисту від Росії – протитанкові Javelin та інші види. Але на це потрібен дозвіл країн-виробників.

дати Україні зброю для захисту від Росії – протитанкові Javelin та інші види. Але на це потрібен дозвіл країн-виробників. І якщо з першими проблем не мало б бути (виробники Javelin – США, а вони й самі постачають Україні зброю, й іншим країнам робити цього не забороняють), то з "іншими видами" не все так просто.

Зокрема, мовиться про 122-міліметрові гаубиці Д-30, (стріляються на 20 кілометрів). Естонія готова їх віддати Україні, але не готова Німеччина.

Утім, як зазначають на порталі Defence Express, не зовсім зрозуміло, чому Естонія просить дозволу на передачу цієї зброї у Німеччини. Насправді ж ця країна не є виробником Д-30. Самі гаубиці вироблені ще в СРСР, потім їх віддали до радянської Східної Німеччини, а в 1990-х – до Фінляндії. І вже та передала Естонії – у 2009 році.

Однак, можливо, звернення по дозвіл стосується і якихось інших видів озброєння, про які публічно не повідомляли.

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Загалом же Німеччина має чітку позицію: постачання зброї Україні може спровокувати Росію на радикальні кроки, тому краще такого ризику уникати. І, відповідно, сама зброю Україні Німеччина не дає.

Утім, в естонському уряді кажуть, що ще намагається переконати Берлін передумати.

на тижні Велика Британія доставляла Україні легкі протитанкові оборонні системи, оминаючи повітряний простір Німеччини. ЗМІ писали, щопролітати над німецькою територією. А проте офіційно Німеччина це заперечує.

Що важливо, 21 січня стало відомо про цілу низку охочих країн надати Україні зброю для протистояння Росії: окрім США й Великої Британії, які вже постачають озброєння, про схожі наміри заявили Естонія, Чехія, Нідерланди та Латвія.

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