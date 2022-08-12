Прокуратура Дюссельдорфа повідомила, що чоловіки напали на свою жертву, коли вона поверталася до номера. Вражає, але випадки зґвалтування сталися з інтервалом у 10 хвилин.

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Зазначається, що тунісець слідував за дівчиною до її кімнати, перш ніж вдертися до її кімнати. Лише через десять хвилин після того, як він втік, другий ймовірний злочинець увірвався всередину та вчинив власний жахливий злочин.

Німецькі правоохоронці повідомили, що хоча зґвалтування були скоєні у швидкій послідовності, обвинувачені не були знайомі один з одним, і немає доказів спільного плану між ними.

російські солдати масово ґвалтують українок на окупованих територіях

Війна у розумінні окупантів – це не лише ведення боїв, а й мародерство та катування. Крім цього, багато жінок з України пережили й зґвалтування російськими солдатами. Випадки моторошних звірств з боку загарбників зафіксували у багатьох областях, які були у російській окупації. Водночас про чималу кількість зґвалтувань ми досі не знаємо, адже вони могли статися на тимчасово непідконтрольній Україні території.

Глава МВС Денис Монастирський наголосив на тому, що російські солдати відповідатимуть за кожне зґвалтування, яке скоїли в Україні. Адже це воєнні злочини, які не мають терміну давності. Українські правоохоронці посилено працюють на усіх звільнених від ворога територіях. Слідчі збирають усі наявні докази злочинів і матеріали ДНК.

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