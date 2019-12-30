Німецька Lufthansa з 30 грудня скасовує понад 170 рейсів: із яких міст та на який термін

З 30 грудня по 1 січня не полетять понад 170 рейсів німецьких авіаперевізників Germanwings та Eurowings (дочірні компанії популярної Lufthansa). Скасували польоти через страйк бортпровідників.

Причиною скасування понад 170 авіарейсів став страйк бортпровідників, організований німецькою профспілкою Ufo. Про це розповіли у виданні DW.

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Головне про скасування польотів дочірніх компаній Lufthansa:

Страйк зачепив здебільшого внутрішні рейси в Німеччині.

Триватиме він з понеділка, 30 грудня, до середи, 1 січня.

Рейси скасовані з аеропортів Кельна, Бонна, Гамбурга, Мюнхена, Штутгарта та Дюссельдорфа.

Авіакомпанія обіцяє мінімізувати негативний вплив страйку на пасажирів: мовляв, інші понад 1000 рейсів полетять за графіком.

Чому в Німеччині страйкують бортпровідники

Профспілка Ufo вдалася до страйку через суперечку з керівництвом компанії, яка відхилила прохання бортпровідників мати можливість працювати на неповну ставку.

Звісно, профспілки вимагають також покращення умов праці та збільшення зарплат. У компанії назустріч йдуть вкрай неохоче, конфлікт триває вже майже рік.

Зокрема, у листопаді подібний страйк уже відбувався, та мав масштабніші наслідки: скасували понад 1300 рейсів, скористатися придбаними квитками не змогли понад 180 тисяч пасажирів.

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