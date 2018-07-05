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Телеканал новин 24 Новини Ґаджети

Ноутбук Lenovo Legion Y530 одним із перших отримає потужну відеокарту Nvidia

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Ноутбук Lenovo Legion Y530
Ноутбук Lenovo Legion Y530 / Фото з вільних джерел

Про плани випустити ноутбуки, які були б обладнані графічними адаптерами Nvidia наступного покоління, вже встигли обмовитися представники Gigabyte Technology. Нещодавно стало відомо, що й компанія Lenovo готує для геймерів ігрові лептопи із відеоприскорювачами GeForce GTX 11 серії.

Про це повідомляє Overclockers

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За наявною інформацією, нові конфігурації ігрового ноутбука Lenovo Legion Y530 будуть оснащуватися графічним адаптером GeForce GTX 1160 з 6 ГБ відеопам'яті. Технічні характеристики GPU, на жаль, поки не розкриваються, проте відомо, що в продаж нова версія лептопа надійде в період з листопада по грудень.

Решта "начинки" оновленого Legion Y530 буде успадкована від уже наявних у продажу конфігурацій, які обладнуються адаптерами GeForce GTX 1050 і GTX 1050 Ti. Зокрема, він отримає 6-ядерний процесор Intel Core i7-8750H (2,2 / 4,1 ГГц), 16 ГБ пам'яті DDR4-2666, NVMe-накопичувач на 256 ГБ, жорсткий диск на 2 ТБ, а також 15,6-дюймовий IPS- екран з роздільною здатністю Full HD і частотою оновлення 144 Гц.

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Теги: Техно Ґаджети ноутбук Lenovo
Джерело: 24 Канал
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