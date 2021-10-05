Відсторонення Разумкова, санкції проти російських компаній: головні новини 5 жовтня

Нардепи відсторонили Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань на два дні. Володимир Зеленський увів у дію санкції проти російських компаній за вибори у Держдуму на окупованих територіях. Влада Києва спершу заявила про посилення карантину, але потім передумала. На Полтавщині сталася ДТП за участю авто поліції. Такими були головні новини 5 жовтня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Разумкова відсторонили від обов'язків

Джерело: 24 канал

У Верховній Раді ще 4 жовтня запустили процес відкликання Разумкова з посади голови парламенту, а 5 жовтня його продовжили.

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За відсторонення глави Ради з посади проголосували 240 нардепів. У відповідь Разумков заявив, що не тримається за крісло – мовляв, для нього "посада не важить нічого – це інструмент".

Якщо є бажання змінити голову Ради – затримувати цей процес не буду. Одразу надійшли листи – ми їх видали. Вчора отримали заяву від Давида Георгійовича (Арахамії – 24 канал) про запуск процедури,

– заявив Разумков.

Нардеп сказав, що "одразу вона була, згідно з регламентом, запущена". Політик також запевнив, що зможе й без посади реалізовувати все те, що обіцяв у 2019 році.



Рада проголосувала за відсторонення Разумкова від ведення засідань / Скриншот з відео

Відкликання Разумкова з посади спікера: що відомо

17 вересня Разумков та глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія посперечалися у прямому ефірі. Причиною стало те, що Разумков направив законопроєкт про олігархів для оцінки Венеційській комісії.

Пізніше заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що "певні розбіжності між фракцією і головою Верховної Ради є".

30 вересня Арахамія запросив підписні листи для зняття Разумкова з посади голови Ради.

4 жовтня "Слуги народу" зібрали необхідну кількість голосів, щоб почати відкликання спікера парламенту з посади. Тоді ж запустили процедуру.

Сам Разумков заявив, що через процесуальні процедури, це неможливо зробити протягом робочого тижня 4 – 8 жовтня. Мовляв, має відбутися перевірка підписів, а регламент Ради вже погоджений.

Санкції проти російських фірм

Парламент розгляне питання про відкликання Разумкова з посади спікера вже у четвер, 7 жовтня. Це підтримали 246 народних обранців.

Джерело: Офіс Президента

Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради з нацбезпеки та оборони про введення санкцій за проведення виборів до Держдуми Росії на окупованих територіях України.

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До санкційного списку потрапили:

33 кандидати в депутати Держдуми Росії;

54 члени так званих виборчих комісій на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини, а також у Криму;

низка російських компаній.

Проти цих людей запровадили повний пакет обмежень, який передбачає заборону в'їзду на територію України та блокування всіх активів.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що Росія не мала права проводити вибори на тимчасово окупованих територіях.

Тому всі учасники цього процесу, члени дільничних комісій, агітатори, кандидати та спостерігачі будуть під санкціями нашої країни,

– сказав Данілов.

Вибори до Держдуми Росії на Донбасі: основне

Східна правозахисна група повідомила, що у виборах до Держдуми Росії взяли участь приблизно 200 тисяч жителів окупованого Донбасу. Їх привозили на місце голосування та усіляко "заохочували", зокрема і їжею.

За офіційними даними, найбільше голосів "отримала" провладна партія "Єдина Росія". У Держдумі її представлятимуть 300 членів політсили.

Водночас багато країн світу не визнали результати російських виборів на окупованих територіях України. Підтримку суверенітету України на тлі голосування висловили США, Велика Британія та Польща.

Карантин в Києві

Джерело: КМДА

У Київській міській держадміністрації 5 жовтня заявили, що у столиці посилюють карантин. Однак згодом змінили рішення – обмеження залишаться попередніми.

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Місто готується до посилення

Штаб ліквідації надзвичайних ситуацій міста закликав до впровадження жорстких обмежень через постанову уряду. І їх начебто ввели. Згодом заступник директора Департаменту муніципальної безпеки Олег Куявський зазначив, що Київ поки залишається у жовтій зоні. Однак місто вже готується до можливого посилення карантинних обмежень.

Наразі напрацьовують механізми дій на випадок, якщо потрібно буде перевіряти наявність COVID-сертифікатів або негативних тестів у відвідувачів. Наголосимо, що Куявський говорив тільки про держустанови.

Попередні заяви про карантин

Вперше про можливе посилення стало відомо з протоколу 15 засідання Штабу надзвичайних ситуацій. На засіданні говорили, що впускати до установ мають лише із сертифікатами вакцинації або негативними ПЛР-тестами.

Мовилося про такі установи:

адміністративні служби КМДА;

державні адміністрації районів;

магазини, ресторани, кафе, кінотеатри та інші заклади на території Києва.

При посиленні карантину для відвідування публічних місць достатньо й 1 дози вакцини. Проте потрібен документ, який підтверджує її отримання.

ДТП з поліцейськими на Полтавщині

Відповідно до чинних вимог, у громадських закладах слід перебувати у масках або респіраторах.

Джерело: "Кременчугский Телеграфь"

У місті Кременчук, що на Полтавщині, сталася аварія за участю автомобіля патрульної поліції.

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За попередньою інформацією, автомобіль патрульних їхав з проблисковими маячками та увімкненою сиреною. Проте Chevrolet правоохоронців не пропустив. Патрульна автівка пробувала уникнути зіткнення, але зачепила іншу машину та перекинулась.

Водій та пасажир Chevrolet не постраждали. Водночас поліцейських доправили до лікарні, вони у важкому стані.

Через ДТП проїзд цією частиною міста був ускладнений.

Дивіться фото з місця ДТП / Фото "Кременчугский Телеграфь":

Дивіться відео з місця аварії / Відео "Кременчугский Телеграфь":