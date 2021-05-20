Головні новини 20 травня: нові міністри, пресконференція Зеленського, День вишиванки

Верховна Рада призначила трьох нових міністрів. Володимир Зеленський дав кількагодинну пресконференцію. СБУ отримала дозвіл на затримання соратника Медведчука Тараса Козака. У світі відзначили ювілейний День вишиванки. Такими були головні новини України і світу 20 травня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Нові міністри в уряді Шмигаля

Джерело: 24 канал

18 травня уряд залишили одразу троє міністрів:

очільник міністерства інфраструктури Владислав Криклій,

глава МОЗ Максим Степанов

міністр економіки Ігор Петрашко.

Один день міністерства побули без очільників, а вже 20 травня Верховна Рада призначила нових міністрів.



Зміни в уряді Дениса Шмигаля / Інфографіка 24 каналу

Новим міністром МОЗ, як і припускалося раніше, став Віктор Ляшко – головний санлікар України і ексзаступник Максима Степанова. За Ляшка на посаді міністра проголосували 262 народних депутати. Не голосували за нього нардепи від "Голосу", "Батьківщини", ОПЗЖ та "Європейської Солідарності".

Пріоритетним напрямком на новій посаді він назвав боротьбу з коронавірусом. До того ж пообіцяв, що до кінця 2021 року вакцинуватися зможуть усі охочі.

Детальніше До кінця року всі охочі вакцинуватися зможуть це зробити, – Ляшко

Міністерство інфраструктури очолив Олександр Кубраков – колишній керівник "Укравтодору". За його кандидатуру проголосували 284 нардепів. За словами новопризначеного міністра, у результаті роботи 2020 – 2021 років в Україні вдасться відремонтувати майже 40% основної мережі доріг.

Міністром економіки і першим віцепрем'єром став Олексій Любченко – тепер колишній глава Держподаткової. Призначення Любченка підтримали 293 нардепи. Новий міністр запевнив, що активно підтримуватиме середній та малий бізнес. Адже саме малий бізнес він вважає драйвером економіки.

Пресконференція Володимира Зеленського

Джерело: 24 канал

З нагоди другої річниці з дня своєї інавгурації Володимир Зеленський дав велику 3-годинну пресконференцію. На ній глава держави обговорив війну на Донбасі, боротьбу з олігархами, назвав пріоритети своєї роботи, поділився деталями святкування Дня Незалежності та розповів, чи планує йти на другий термін.

Захід провели в ангарі Держпідприємства "Антонов". На захід акредитували 100 ЗМІ та близько 200 журналістів.



Пресконференція відбулася в ангарі біля літаків "Руслан" і "Мрія" / Фото Офісу Президента

Місце проведення обрали через санітарно-епідемічні заходи і необхідність великої території, а також через певну метафоричність. Як пояснив Зеленський, Україна має здійнятися, як літак "Антонов".

Враховуючи це, ми повинні пам'ятати про минуле, розуміти, де та в якому стані ми зараз перебуваємо та розуміти, що ми робитимемо у майбутньому. Треба підняти Україну вгору, як здіймається літак "Антонов",

– наголосив Зеленський.

Протягом трьох годин Зеленський, відповідаючи на запитання ЗМІ, обговорив нагальні проблеми України: війну з Росією, деолігархізацію, санкції РНБО та коронавірус.

Питання війни на Донбасі

Глава держави заявив, що питання припинення війни на Донбасі та повернення до складу України окупованих територій залишаються пріоритетними. Він розповів, що 19 травня відбулося засідання Тристоронньої контактної групи. На ньому вдалося домовитися про відкриття КПВВ на Донбасі.

Також Зеленський зазначив, що останнім часом підтримка України зі сторони Франції та Німеччини ослабла. В основному це пов'язано з російським проєктом "Північного потоку-2".

Зеленський про святкування Дня Незалежності

Детально про те, що розповів Зеленський на своїй пресконференції читайте за цим посиланням

На екрані продемонстрували логотип "30-річчя Незалежності України". Основним атрибутом свята стане квітка як символ квітучості України.



Логотип 30-річчя Незалежності / Фото Анни Брикової, 24 канал

За словами президента, це свято українці запам'ятають назавжди. 23 серпня в усій Україні піднімуть спеціально побудовані до цієї дати прапори. Пройде перший саміт з деокупації Кримського півострова. У ньому візьмуть участь приблизно 30 країн.

Також відбудеться "саміт перших леді та джентльменів", на якому розглядатимуть важливі питання. У планах зробити такий саміт регулярним.

24 серпня буде парад військовий, парад буде великий – як на суші, так і на воді. Буде і на Дніпрі, і в Одесі, і у Києві на Майдані,

– поділився президент.

Крім того, в Україну вперше привезуть Конституцію Пилипа Орлика.

Важливо З кимось переплутали, – Кличко про постійні походи до Зеленського та розкрадання грошей

СБУ може затримати Козака

Джерело: СБУ

Печерський районний суд Києва відповів на клопотання слідчого СБУ і дозволив затримати народного депутата України Тараса Козака. Прохання про затримання соратника Медведчука погодили в Офісі генпрокурора.

У Службі безпеки запевнили, що мають аргументовані докази протиправної діяльності Козака та його співпраці з країною-агресором.

Прокурори проситимуть про арешт Козака

Тепер Тараса Козака мають затримати задля приводу в суд. Опісля йому мають обрати запобіжний захід. Сторона обвинувачення проситиме такий же запобіжний, який просила для Віктора Медведчука – тримання під вартою чи внесення застави у розмірі понад 300 мільйонів.



Санкції проти Козака і Медведчука / Інфографіка 24 каналу

За інформацією СБУ, Козак вже перебуває у Росії. Водночас за словами Віктора Медведчука, політик перебуває на лікування у Білорусі.

У зоні ООС помер військовий

Джерело: Старокостянтинівська міська рада

У районі Операції об'єднаних сил 17 травня помер військовий Сергій Остапчук. Боєць був родом зі Старокостянтинівщини Хмельницької області. У штабі ООС зазначили: втрата не є бойовою.

Втім, точну причину смерті військового не назвали.



Померлий Сергій Остапчук / Фото Старокостянтинівської міської ради

Що відомо про померлого

Сергій Остапчук служив у військовій частині А1556, був прапорщиком. Чоловік 1976 року народження.

У березні 2015 року Остапчук пішов воювати добровольцем, з березня 2019 року став на військову службу за контрактом.

У бійця залишилися мати та двоє дітей.

День вишиванки

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять!

Джерело: 24 канал

Всесвітній День вишиванки відзначається щороку у третій четвер травня. День вишиванки в Україні у 2021 році припадав на 20 травня. Цьогоріч у цього колоритного свята ювілей – 15 річниця від дня заснування.

Вперше День вишиванки запропонувала відзначати одна зі студенток факультету історії Чернівецького національного університету у 2006 році, а нині громадська і культурна діячка Леся Воронюк. За її словами, її надихнув знайомий, який постійно носив вишиту сорочку.

Детальніше Україна святкує День вишиванки: історія та традиції колоритного свята

Головний атрибут цього свята – вишивана сорочка вважається унікальним витвором українського народу, символом ідентифікації українців.



Що означають символи на вишиванці / Інфографіка 24 каналу

Вишиванки були не просто одягом, а й справжнім оберегом – вони захищали своїх власників від усього злого. Саме тому сорочки оздоблювали візерунками на рукавах, комірах і подолі так, аби малюнок торкався тіла.

Зі святом вишиванки українців привітали і показали свої сорочки Володимир Зеленський, українські захисники та захисниці, спортсмени та зірки.