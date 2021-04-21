Головні новини 21 квітня: звернення Путіна, продовження карантину в Україні

Володимир Путін звернувся до Федеральних зборів. У Кремлі відреагували на пропозицію Володимира Зеленського зустрітись на Донбасі. Президент України підписав закон про призов резервістів. В Україні продовжили карантин до 30 червня. Чернівецька область вийшла з червоної зони. У Росії акції прихильників Навального. Такими були головні новини 21 квітня.

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Звернення Путіна до Федеральних зборів

Джерело: 24 канал



Президент Росії Володимир Путін 21 квітня виступив з промовою до Федеральних зборів. Під час свого звернення він зачепив тему України. Проте жодного слова про ескалацію ситуації на Донбасі та стягнення російських військ до українських кордонів він не сказав.

Натомість глава Кремля згадав про президента-втікача Віктора Януковича. Його він пригадав у контексті Білорусі. Мовляв, і Лукашенка, і Януковича у свій час хотіли вбити.

Можна, як завгодно ставитися до Януковича, до Мадуро. Януковича теж мало не вбили і усунули незаконним способом. Але практика держпереворотів і політичних вбивств – це занадто,

– сказав Путін.

Путін дорікнув Європі щодо України

Глава держави-агресора також дорікнув Європі, яка не реагувала, коли в Україні відбувався "державний переворот". Путін цинічно запевнив, що Росія не має жодного наміру та бажання ні з ким воювати. Начебто Москва не розпочинає конфлікти, вона лише їх розв'язує. Свою державу Путін порівняв із Шерханом, біля якого крутяться Табакі.

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Щодо санкцій проти Росії, які ввели США та інші західні країни, то їх, звісно, Путін називає несправедливими та "спробою нав'язати свою волю".

У Кремлі відповіли на пропозицію Зеленського

Путін і словом не обмовився про ситуацію біля українського кордону. Також він не відреагував на жодні міжнародні заяви щодо цього.

Джерело: "Комсомольская правда"

Президент Володимир Зеленський 20 квітня у своєму зверненні запропонував президенту Росії Володимира Путіну зустрітися у будь-якій точці українського Донбасу

, де йде війна.

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Сам Володимир Путін під час звернення до Федеральних зборів про Зеленського та його пропозицію і не згадав. Проте речник глави Кремля Дмитро Пєсков відреагував, заявивши, що президент Росії знає про таку ініціативу.

За словами Пєскова, для такої зустрічі повинні бути певні передумови, які саме – рупор Кремля не уточнив.

Путіну доповіли про ідею Зеленського щодо зустрічі на Донбасі, але немає впевненості, чи ознайомився він з нею, через підготовку до послання і робочих зустрічей,

– заявив Пєсков.

Що відомо про пропозицію Зеленського? Український президент розповів, що 19 і 20 квітня під час засідань радників лідерів країн "нормандської четвірки", а також у ТКГ Український президент розповів, що 19 і 20 квітня під час засідань радників лідерів країн "нормандської четвірки", а також у ТКГ обговорювали відновлення режиму припинення вогню. Втім Росія відмовилася підтримати таку ініціативу. Зеленський наголосив, що тоді прозвучала пропозиція прийти на лінію розмежування, тому він готовий там зустрітися з Путіним.

Закон про призов резервістів

Джерело: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський 21 квітня ввів у дію закон щодо призову на військову службу резервістів в особливий період. Цей документ з ініціативи Верховна Рада ухвалила ще 30 березня.

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Закон вдосконалює вимоги щодо комплектування ЗСУ та інших військових формувань резервістами (військово-навченими особами з бойовим досвідом) в особливий період без оголошення мобілізації.

Закон запроваджує новий вид військової служби

Закон запроваджує новий вид військової служби – військова служба за призовом осіб із числа резервістів у особливий період.

Так, в особливий період на військову службу призиватимуть громадян, які уклали контракти про проходження служби у військовому резерві та/або зараховані до військового оперативного резерву.

Рішення про проведення такого призову ухвалюватиме Верховний Головнокомандувач ЗСУ за поданням головнокомандувача ЗСУ.

У рішенні визначатимуться категорії резервістів, яких необхідно буде призивати, завдання, обсяги, строки та порядок проведення призову.

Карантин в Україні продовжили

На громадян, яких призиватимуть із числа резервістів у особливий період, поширюватимуться ті самі трудові, соціально-правові та освітні гарантії, які передбачені для мобілізованих осіб.

Джерело: 24 канал

Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин, впроваджений в Україні через коронавірус. Обмеження діятимуть до 30 червня 2021 року. Окрім того, діятиме режим надзвичайної ситуації.

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Надзвичайна ситуація насамперед стосується органів державної влади та їх постійної готовності щодо протидії пандемії. Водночас це ще одне нагадування всім українцям, що ми маємо залишатися обачними та обережними. Адже від цього залежить здоров'я та життя наших близьких,

– заявив чиновник.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, неабияку обачність українці мають показати у період травневих свят та на Великдень. Глава уряду закликав усіх максимально залишатися вдома.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні?

Станом на 21 квітня в Україні виявили 1 мільйон 974 тисячі 118 випадків коронавірусу, з них 40 796 – летальні. Одужали понад 1 мільйон 514 тисяч хворих.

Дані Станом на 21 квітня в Україні виявили 1 мільйон 974 тисячі 118 випадків коронавірусу, з них 40 796 – летальні. Одужали понад 1 мільйон 514 тисяч хворих.Дані РНБО

Правила адаптивного карантину / Інфографіка 24 каналу

Буковина вийшла з червоної зони

Джерело: Телеграм Олега Немчінова

Буковина переходить з червоної зони карантину у жовту. Таке рішення ухвалили на Державній комісії з ТЕБ та НС. За правилами жовтої зони Чернівецька область житиме вже з опівночі 22 квітня. У "червоному переліку" регіон перебував ще з 1 березня.

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Перед Чернівецькою областю червону зону покинули Закарпаття

та Івано-Франківщина. В них також діють тепер обмеження жовтої зони.

Яка ситуація з коронавірусом у Чернівецькій області?

Станом на 21 квітня в області зафіксували 75 772 випадки коронавірусу, з них 1583 – летальні. Одужали понад 57 тисяч хворих. За останню добу COVID-19 діагностували у 202 людей, 9 – померли.

Дані

У Росії масштабні акції на підтримку Навального

Джерело: 24 канал

У багатьох містах Росії 21 квітня люди вийшли на протести, аби підтримати ув'язненого Олексія Навального. Демонстранти вимагали впустити до опозиціонера приватного лікаря, адже стан політика, як кажуть його захисники, – критичний.

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До акцій протесту підготувались і російські силовики. Вони стягнули у центральні частини міст максимальну кількість особового складу та спецтехніки. Затримання розпочались ще до старту акцій. До вечора кількість затриманих сягала вже сотень осіб.

Дивіться відео з місця подій:

Коротко про стан Олексія Навального