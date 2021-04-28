Головні новини 28 квітня: Зеленський кличе Путіна у Ватикан, новий глава "Нафтогазу"

Володимир Зеленський хоче зустрітися з Володимиром Путіним у Ватикані. Андрія Коболєва звільнили з посади голови "Нафтогазу", його замінив Юрій Вітренко. Рада схвалила законопроєкт про ринок землі й розблокувала свою роботу. У Києві послаблюють карантин. А Росія внесла Україну у список "недружніх країн". Такими були головні новини України та світу 28 квітня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Зеленський пропонує Путіну зустріч у Ватикані

Джерело: La Repubblica

Володимир Зеленський вважає, що зустріч з главою Кремля Володимиром Путіним таки відбудеться. Український лідер запропонував провести її, наприклад, у Ватикані.

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Про конкретну локацію сторони поки не домовлялись. Однак Зеленський переконаний, що Ватикан – ідеальне місце, адже там доречно говорити про діалог та мир.

Ватикан – справді ідеальне місце для діалогу про мир. Святий Престол – це ж глобальний моральний авторитет, який завжди ефективно виконує роль посередника, оскільки є неупередженим і викликає довіру всіх учасників конфлікту,

– пояснив президент.

Зеленський також додав, що поки нема конкретики щодо порядку денного перемовин. Україна наполягатиме на питаннях про кроки досягнення миру на Донбасі.

До слова, у Кремлі на пропозицію Зеленського вже відреагували, заявивши, що поки не отримували такої інформації.

Можлива зустріч Зеленського і Путіна: основне

На тлі загострення ситуації на сході та Півдні України Зеленський звернувся до Путіна із пропозицією зустрітись у будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.

ситуації на сході та Півдні України із пропозицією зустрітись у будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна. У відповідь глава Кремля порадив українському лідеру говорити з лідерами бойовиків. Однак запросив його до Москви.

Згодом президент України доручив голові Офісу Президента Андрію Єрмаку зайнятись організацією зустрічі з Путіним. У Кремлі спершу відповіли, що жодних деталей щодо цього не можуть назвати. Однак потім привітали таке рішення, додавши, що Путін не говоритиме зі Зеленським про Донбас.

Новий глава "Нафтогазу"

Джерело: Кабмін

Кабінет Міністрів на засіданні прийняв рішення про кадрові зміни у компанії "Нафтогаз".

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Звільнення Коболєва

Андрія Коболєва звільнили з посади глави компанії. Він очолював "Нафтогаз" ще з березня 2014 року. Посадовець заявив, що про своє звільнення дізнався зі ЗМІ. "Коментувати не можу. Жодних заяв не писав", – запевнив ексглава компанії.

Призначення Вітренка

Водночас Юрія Вітренка призначили новим очільником "Нафтогазу", він обійме посаду з 29 квітня.

Нагадаємо, раніше він був виконавчим директором компанії. Проте у травні 2020 року його звільнили. А вже у грудні – призначили виконувачем обов'язків міністра енергетики.

У Кабміні наголосили, що Вітренко має багаторічний успішний досвід у сфері енергетики. Тож там очікують від "Нафтогазу" під його керівництвом системного збільшення видобутку українського газу, сприяння у формуванні повноцінного та справедливого ринку газу в Україні.

Причини кадрових змін

Тимчасовим виконувачем обов'язків міністра енергетики призначили Юрія Бойка. Він обіймав посаду заступника глави Міненерго.

Під час засідання урядовці розглянули звіт про діяльність "Нафтогазу" у 2020 році. У ньому повідомили, зокрема, про збиток групи компанії й у 2020 році у розмірі 19 мільярдів.

Водночас у фінансовому плані, затвердженому Кабміном, мовилося про отримання 11,5 мільярдів прибутку. Цей план запропонувало керівництво "Нафтогазу" грудні 2020 року.

За результатами засідання загальних зборів акціонерів роботу наглядової ради та правління "Нафтогазу" у 2020 році визнано незадовільною.

Саме тому припинили повноваження незалежних членів наглядової ради компанії, представників держави у ній, а також голови правління Андрія Коболєва.

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Законопроєкт про ринок землі

Джерело: 24 канал

Верховна Рада схвалила один із законопроєктів про ринок землі. Цей крок дозволить розблокувати можливість продажу сільськогосподарської землі.

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Наразі депутати підтримали законопроєкт №2194. За нього віддали 284 голоси. Попереду – голосування за інший, який стосується земельних аукціонів.

Що передбачає законопроєкт №2194

Внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин, яким передбачається передача земель у власність громад.

Його завданням є реформування управління у сфері земельних відносин, а також спрощений доступ населенню та бізнесу до землі. Мовиться про скасування зайвих дозволів тощо.

Що передбачає законопроєкт №2195

Внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них через електронні аукціони.

Документ регулює правове забезпечення прозорості аукціонів.

Головне про земельну реформу

28 квітня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який відкриває в Україні ринок землі з 1 липня 2021 року.

За ним, з 2021 року землю зможуть купувати лише фізичні особи, юридичні – тільки з 2024 року.

Іноземці матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму.

Продаж земель державної власності заборонений.

За словами голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка, ці законопроєкти фактично є завершення земельної реформи в Україні.



Головне про ринок землі в Україні / Інфографіка 24 каналу

У Києві послаблюють карантин

Джерело: телеграм Олега Немчінова

Державна комісія, а також місцева влада Києва прийняли рішення про послаблення карантину у столиці.

Водночас Кількість нових випадків коронавірусу у Києві збільшується

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За словами Немчінова, 28 квітня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Державна комісія вирішила скасувати з 00:00 1 травня червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території міста Києва,

– повідомив міністр.

У столиці діятимуть обмеження жовтої карантинної зони.



Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Рішення місцевої влади

Раніше про послаблення локдауну у Києві на брифінгу повідомив Віталій Кличко. Мер міста зазначив, що пом'якшення почнуть діяти вже з 1 травня.

Ситуація з коронавірусом у Києві

За добу 27 квітня у столиці коронавірус підтвердили у 1 070 місцевих жителів . Це на 200 випадків більше, ніж у попередню добу. Кількість смертей, на жаль, також збільшилась.

. Це на 200 випадків більше, ніж у попередню добу. Кількість смертей, на жаль, також збільшилась. Загалом від початку епідемії недугу підхопили вже 193 690 киян. Одужати вдалося 122 047 людям, на жаль, померли – 4 537.

Росія внесла Україну до списку "недружніх країн"

Джерело: фейсбук Олександра Данилюка

У список "недружніх країн" Росія внесла низку країн. За словами ексміністра фінансів Данилюка заявив, що Україна знову опинилася у СНД. Щоправда, цього разу абревіатура розшифровується інакше.

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Ну ось ми знов у СНД. Цього разу, це – Союз Недружественных Держав,

– заявив Данилюк.

Які країни потрапили до списку

США;

Польща;

Чехія;

Литва;

Латвія;

Естонія;

Велика Британія;

Канада;

Україна;

Австралія.

До слова, речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова ще 25 квітня повідомила, що Росія формує список "недружніх країн". Їм заборонять наймати громадян Росії для роботи в посольствах.

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