Головні новини 5 травня: обстріл COVID-лікарні на Донбасі, Вірастюка не зареєстрували нардепом

Окупанти обстріляли лікарню в Красногорівці з 45 пацієнтами. ЦВК не зареєструвала Василя Вірастюка народним депутатом. Червону зону покинули ще 3 області. Ізраїль заборонив в'їзд українцям. Рейтинг президента Володимира Зеленського зріс. Такими були головні новини 5 травня.
Найважливіші новини України та світу за середу, 5 травня:
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Обстріл COVID-лікарні
Джерело: Мар'їнська міська військово-цивільна адміністрація
Окупанти обстріляли лікарню в Красногорівці Донецької області. Там лікувались 45 пацієнтів, хворих на коронавірус та пневмонію. Це сталось ще ввечері минулої доби, однак стало відомим 5 травня.
Поліція проводить розслідування. Обстріл кваліфікували як теракт.
Ймовірно, помер пацієнт
Одразу після атаки не повідомляли про загиблих. Однак згодом у ЗМІ з'явилась інформація, що помер пацієнт. Припустили, що причиною смерті могли стати хвилювання та стрес після обстрілу.
Лікарня після обстрілу, дивіться відео:
ЦВК відмовила Вірастюку у реєстрації нардепом
Джерело: ЦВК
Центрвиборчком відмовив кандидату від "Слуги народу" Василю Вірастюку у реєстрації народним депутатом. Наголосили на відсутності підстав для цього, тому що протокол про результати виборів у окрузі № 87 скасували.
Довибори на Прикарпатті: що треба знати
- Довибори у Верховну Раду на окрузі №87 відбулися 28 березня. Все тому, що попередній мажоритарник Зіновій Андрійович склав свої повноваження.
- В окрузі конкурували Вірастюк та Олександр Шевченко від "За майбутнє".
- Під час підрахунку голосів політичні опоненти звинувачували один одного у фальсифікаціях. На 5 дільничних виборчих комісіях результати голосування визнали недійсними, ще на 6 – виявили нестачу бюлетенів за кандидата Шевченка.
- 22 квітня ЦВК офіційно визнала Вірастюка переможцем. Його конкуренти подавали до суду.
- Шевченко виграв позов у Верховному суді. Там вважають, що втрачені бюлетені могли змінити результати виборів, адже різниця між кандидатами була лише у 422 голоси. 2 травня Верховний суд скасував протокол ЦВК про встановлення результатів виборів в ОВК№87.
Скорочення червоної зони карантину
Джерело: телеграм-канал Олега Немчінова
На позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішили скоротити червону зону. Таким чином з 6 травня Харківщина і Хмельниччина переходять у жовту зону, Чернігівщина – в помаранчеву.
Про те, що в цих областях покращилась епідемічна ситуація, говорив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він підтвердив, що в регіонах усі показники відповідають встановленим критеріям.
Розподіл областей по зонах
- З 6 травня у червоній зоні будуть лише 3 області: Сумська, Полтавська та Запорізька.
- Натомість найбільше регіонів опиняться у жовтій зоні – Київ та 12 областей, у помаранчевій буде 9.
До речі Ситуація з коронавірусом покращується, але треба більше щеплень, – Зеленський
Ізраїль заборонив в'їзд українцям
Джерело: посольство України в Ізраїлі
Через пандемію коронавірусу Ізраїль заборонив в'їзд громадянам України. Обмеження вже діють.
Крім того, заборонили в'їзд іноземцям з інших країн. Зокрема:
- Ефіопії;
- Бразилії;
- ПАР;
- Індії;
- Мексики;
- Туреччини.
Спеціальні дозволи теж скасували
Ізраїль також скасував спеціальні дозволи на в'їзд у країну, які видавали до 1 травня. Для оформлення нового треба звертатись до компетентних органів.
Коронавірус в Ізраїлі: яка ситуація
- В Ізраїлі загалом підтвердили 838 739 випадків COVID-19. Від ускладнень хвороби померли 6 369 людей, але одужали – 831 158.
- На початку квітня на тлі стрімкої та успішної вакцинації у країні завершили локдаун. Готелі, ресторани навчальні заклади знову почали працювати.
Рейтинг Зеленського зріс
Джерело: КМІС
Якби найближчим часом в Україні відбулися вибори президента, Володимира Зеленського підтримала б третина українців, які вже визначились.
Свіжий президентський рейтинг
- Володимир Зеленський – 31,4% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором;
- Петро Порошенко – 18,1%;
- Юлія Тимошенко – 11,9%;
- Ігор Смешко – 10,4%;
- Юрій Бойко – 9,6%;
- Володимир Гройсман – 5,3%;
- Євгеній Мураєв – 5,0%.
Інші кандидати не набирають 5%. Зауважимо, ще у лютому, відповідно до рейтингу КМІС, Зеленського були готові підтримали близько 22% українців.Опитування провів упродовж 16 – 22 квітня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). Загалом опитали 2 003 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованих Криму і районів Донецької та Луганської областей. Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.
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