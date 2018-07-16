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Новий тизер смартфона Xiaomi Mi Max 3 доводить цікаві характеристики новинки

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Смартфон Xiaomi Mi Max 3
Смартфон Xiaomi Mi Max 3 / o4uxrk33.com

За кілька днів до офіційного анонсу смартфону Xiaomi Mi Max 3, що відбудеться 19 липня, компанія оприлюднила тизер пристрою. В анонсі показано, що телефон отримає великий 6,9-дюймовий екран та потужну батарею 5,5000 мА.

Про це повідомляє видання prostotech.com.

Так, Mi Max 3 отримав РК-дисплей IPS, який підтримує співвідношення сторін 18: 9 і роздільну здатність Full HD + 2160 x 1080 пікселів. Пристрій буде працювати на процесорі Snapdragon 636. Основна камера Mi Max 3 скрадатиметься із двох модулів: 12-мегапіксельний Sony IMX363 + 5-мегапіксельний. Фронтальна камера має 8 Мп. На задній панелі розміщений сканер відбитків пальців.

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Mi Max 3 буде доступний у кількох модифікаціях: з 3 і 4 ГБ внутрішньої пам’яті та 32, 64 і 128 ГБ флеш-пам’яті.

Xiaomi Mi Max 3: відео

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Теги: Техно Xiaomi Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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