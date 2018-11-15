01:03
16 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Роскосмос" летить на Пандору. Дзвін Путіна
      Вєсті Кремля
      22:21, 15 листопада
      Вєсті.UA. Популістські заявочки Гройсмана. Косяк бізнесмена Косюка
      Вєсті.UA
      21:37, 15 листопада
      Кошерна їжа, ручки Parker та Олег Винник: на що витрачає держбюджет влада Дніпра
      ЦРУ
      09:00, 14 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. У бій ідуть лише "старі"
      Згадати все
      23:05, 13 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Новоспечений вождь "ДНР" Пушилін вже думає про смерть: підписано скандальний "закон"

      77 Читать новость на русском
      Ватажок "ДНР" Пушилін підписав "закон" на випадок своєї смерті
      Ватажок "ДНР" Пушилін підписав "закон" на випадок своєї смерті / Соцмережі

      За результатами так званих "виборів" новим ватажком окупованої території Донеччини став Денис Пушилін. А одним із перших "законів", які він підписав на цій "посаді", стосується гарантій очільнику псевдореспубліки та його сім'ї після закінчення повноважень, а вон можуть перерватися з будь-яких причин: вийшов термін, програв на наступних виборах або помер.

      Як пише видання МК, ризик загинути у нового вождя бананової республіки є дуже великим.

      Читайте також: Хто такий Пушилін: що відомо про проросійського бойовика

      "Однак, у регіоні, де зарплата у людей нерідко становить 5-6 тисяч рублів (близько 3 тисяч гривень), а дуже хороша – 10-15 тисяч (5-7 тисяч гривень), призначення собі одноразової вихідної допомоги у розмірі річної зарплати, як мінімум, викликає подив. У разі передчасної смерті очільника "ДНР" його сім'я, неповнолітні діти та непрацездатні батьки почнуть отримувати щомісячні виплати на кожного, їхня сума (враховуючи індексацію) вираховується шляхом ділення середньої заробітної плати очільника псевдореспубліки за останні три місяці життя на кількість членів сім'ї, їхнє число визначать законодавчо. Батькам будуть платити допомогу довічно, дітям – поки не стануть на ноги та не отримають очно вищу освіту. У разі інвалідності – на весь час інвалідності", – мовиться у матеріалі.

      Щоправда, зазначають журналісти, скільки заробляє вождь "ДНР", точно не знає нікто, натомість відомо, що у сусідній Луганщині ватажок заробляє близько 60-65 тисяч рублів (близько 30 тисяч гривень), а заробітна плата Захарченка дорівнювала приблизно 150 тисячам рублів (70 тисяч гривень).

      Якщо Денис Пушилін благополучно допрацює до кінця терміну та піде на заслужений відпочинок, то у нього залишаться державна охорона, медичне та транспортне обслуговування, а також право дзвонити урядовою лінією. Тими ж благами, за винятком хіба що зв'язку, протягом п'яти років з моменту смерті голови "республіки" зможуть користуватися і його близькі. Також їм у власність передадуть житло. Всі витрати, передбачені документом, ляжуть на бюджет "ДНР". Цікавий момент, що дія закону поширюється і "на взаємини, що виникли до набрання ним чинності",
      – констатують автори матеріалу.

      Додамо, ходять чутки, що вступаючи на посаду, Борис Єльцин розпочав з того, що підписав заяву керівника своєї охорони Коржакова з проханням виділити його співробітникам ондатрові шапки, на які тоді був великий дефіцит.

      Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, попри переконливу "перемогу" на "виборах" (60,85% голосів), новим ватажком окупованої Донеччини стане не Денис Пушилін, а "прем'єр-міністр" псевдореспубліки, ставленик Кремля Олександр Ананченко.

      що выдбуваэться на окупованій Донеччині після того, як її очолив Пушилін:
      Теги: Новини України Гроші Війна на Донбасі Новини Донецька Псевдовибори на окупованому Донбасі Новини політики
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Бляховоди" vs "бляхофоби": хто правий?
      15 листопада , 23:13 "Бляховоди" vs "бляхофоби": хто правий?
      Михайло Поживанов 339
      Свекруха судді "купила" дім за майже 2 мільйони гривень, продаючи ягоди на ринку
      15 листопада , 23:00 Свекруха судді "купила" дім за майже 2 мільйони гривень, продаючи ягоди на ринку
      293
      Головні новини 15 листопада: напад на Андріївську церкву, арешт снайпера Майдану та терорист РФ
      15 листопада , 22:07 Головні новини 15 листопада: напад на Андріївську церкву, арешт снайпера Майдану та терорист РФ
      2529
      Скандальний закон про "євробляхи": як штрафуватимуть автомобілістів
      15 листопада , 20:01 Скандальний закон про "євробляхи": як штрафуватимуть автомобілістів
      Тетяна Острікова 1544
      США устроили ловушку России и ОПЕК
      15 листопада , 19:01 США устроили ловушку России и ОПЕК
      Злой Одессит 2646
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      У Вінниці СБУ проводить обшук у відомій IT-компанії: відео
       14 листопада , 16:41
      Руслана зізналася, що зробила для того, щоб змогти голосувати за MELOVIN
       12 травня , 15:47
      Скільки насправді коштує розмитнення за новими правилами: Приклади
       9 листопада , 12:01
      Der Klassiker, нова дуель Гвардіоли та Моурінью, візит Роналду до fashion-столиці: топ-5 матчів євровікенду
       9 листопада , 16:30
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук