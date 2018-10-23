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      Більше не "Батя": росЗМІ зневажливо опустили вождя бойовиків Захарченка

      1912 Читать новость на русском
      Для пропагандистів Захарченко – більше не герой, а злочинець
      Для пропагандистів Захарченко – більше не герой, а злочинець / Соцмережі

      Неочікувано, одне із російських пропагандистських видань назвало вбитого ватажка бойовиків Олександра Захарченка злочинцем.

      Про це у своєму Twitter написав журналіст і блогер Денис Казанський. Також він оприлюднив скріншот відповідного матеріалу під заголовком "Новий прем’єр-міністр "ДНР" ліквідує злочинний синдикат Захарченка".

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      Що й потрібно було довести. Через півтора місяці після вбивства Захарченко з'ясувалося, що це був ніякий не захисник Донбасу та не "Батя", а звичайнісінький бандит зі своїм злочинним синдикатом. Російські ЗМІ через 4 роки погодилися з тим, про що ми весь цей час писали,
      – зауважив Казанський.

      Додамо, що у самій статті від пропагандистів мовиться про демонтаж спадщини вбитого ватажка бойовиків, який зараз, на думку автора, відбувається у Донецьку.

      Також пропагандист згадує Олександра Тимофєєва ("Ташкент"), який був правою рукою Захарченка та контролював більшу частину всієї промисловості, фінансуючи власну армію, яку вже розформував новий вождь фейкової республіки Денис Пушилін.

      Крім того, представник видання розповідає і про нового "прем’єра "ДНР" Олександра Ананченка, який, згідно із заявою "журналіста", є креатурою Москви та буде займатися комунікацією з українськими олігархами.

      Нагадаємо, 31 серпня внаслідок вибуху у центрі окупованого Донецька було вбито одного із ватажків проросійських бойовиків Олександра Захарченка. Після цього так звана "народна рада "ДНР" проголосувала за дострокове припинення повноважень Захарченка у зв'язку з його загибеллю.

      7 вересня так звана "народна рада "ДНР" в окупованому Донецьку призначила виконувачем обов'язків "глави ДНР" Дениса Пушиліна. Окрім того, проросійські бойовики призначили так звані "вибори" в окупованих Донецьку та Луганську на 11 листопада.

      Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Новини Росії ЗМІ Російська пропаганда Новини Донецька Вбивство Захарченка
      Джерело: 24 канал
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