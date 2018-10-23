Больше не "Батя": росСМИ пренебрежительно опустили вождя боевиков Захарченко

Неожиданно, одно из российских пропагандистских изданий назвало убитого главаря боевиков Александра Захарченко преступником.

Об этом в своем Twitter написал журналист и блогер Денис Казанский. Также он опубликовал скриншот соответствующего материала под заголовком "Новый премьер-министр "ДНР" ликвидирует преступный синдикат Захарченко".

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Что и нужно было доказать. Через полтора месяца после убийства Захарченко выяснилось, что это был никакой не защитник Донбасса и не "Батя", а обычный бандит со своим преступным синдикатом. Российские СМИ за 4 года согласились с тем, о чем мы все это время писали,

– отметил Казанский.

Добавим, что в самой статье от пропагандистов говорится о демонтаже наследия убитого главаря боевиков, который сейчас, по мнению автора, происходит в Донецке.

Также пропагандист вспоминает Александра Тимофеева ("Ташкент"), который был правой рукой Захарченко и контролировал большую часть всей промышленности, финансируя собственную армию, которую уже расформировал новый вождь фейковой республики Денис Пушилин.

Кроме того, представитель издания рассказывает и о новом "премьере "ДНР" Александре Ананченко, который, согласно заявлению "журналиста", является креатурой Москвы и будет заниматься коммуникацией с украинскими олигархами.

Что и требовалось доказать. Спустя полтора месяца после убийства Захарченко выяснилось, что этот был никакой не защитник Донбасса и не "Батя", а самый обычный бандит со своим преступным синдикатом. Российские СМИ спустя 4 года согласились с тем, о чем мы все это время писали pic.twitter.com/ZfGbSAq3V4 — Денис Казанський (@den_kazansky) 22 October 2018

Напомним, 31 августа в результате взрыва в центре оккупированного Донецка был убит один из главарей пророссийских боевиков Александра Захарченко. После этого так называемый "народный совет" ДНР" проголосовал за досрочное прекращение полномочий Захарченко в связи с его гибелью.

7 сентября так называемый "народный совет" ДНР "в оккупированном Донецке назначил исполняющим обязанности" главы ДНР " Дениса Пушилина. Кроме того, пророссийские боевики назначили так называемые "выборы" в оккупированных Донецке и Луганске на 11 ноября.