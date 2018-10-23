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      Больше не "Батя": росСМИ пренебрежительно опустили вождя боевиков Захарченко

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      Для пропагандистов Захарченко – больше не герой, а преступник
      Для пропагандистов Захарченко – больше не герой, а преступник / Соцсети

      Неожиданно, одно из российских пропагандистских изданий назвало убитого главаря боевиков Александра Захарченко преступником.

      Об этом в своем Twitter написал журналист и блогер Денис Казанский. Также он опубликовал скриншот соответствующего материала под заголовком "Новый премьер-министр "ДНР" ликвидирует преступный синдикат Захарченко".

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      Что и нужно было доказать. Через полтора месяца после убийства Захарченко выяснилось, что это был никакой не защитник Донбасса и не "Батя", а обычный бандит со своим преступным синдикатом. Российские СМИ за 4 года согласились с тем, о чем мы все это время писали,
      – отметил Казанский.

      Добавим, что в самой статье от пропагандистов говорится о демонтаже наследия убитого главаря боевиков, который сейчас, по мнению автора, происходит в Донецке.

      Также пропагандист вспоминает Александра Тимофеева ("Ташкент"), который был правой рукой Захарченко и контролировал большую часть всей промышленности, финансируя собственную армию, которую уже расформировал новый вождь фейковой республики Денис Пушилин.

      Кроме того, представитель издания рассказывает и о новом "премьере "ДНР" Александре Ананченко, который, согласно заявлению "журналиста", является креатурой Москвы и будет заниматься коммуникацией с украинскими олигархами.

      Напомним, 31 августа в результате взрыва в центре оккупированного Донецка был убит один из главарей пророссийских боевиков Александра Захарченко. После этого так называемый "народный совет" ДНР" проголосовал за досрочное прекращение полномочий Захарченко в связи с его гибелью.

      7 сентября так называемый "народный совет" ДНР "в оккупированном Донецке назначил исполняющим обязанности" главы ДНР " Дениса Пушилина. Кроме того, пророссийские боевики назначили так называемые "выборы" в оккупированных Донецке и Луганске на 11 ноября.

      Теги: Новости Украины Новости России Война на Донбассе Украина – Россия Новости Донецка СМИ Российская пропаганда Убийство Захарченко
      Источник: 24 канал
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