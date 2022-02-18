Обстріли окупантів і заява про евакуацію: головне про загрозу нападу Росії 18 лютого

ЗСУ заявляють, що бойовики поширюють фейки та провокації про "обстріл" на Донбасі. Окупанти обстріляли колону ООН на КПВВ "Щастя". Диверсанти атакували оператора зв'язку Vodafone. Заява окупантів про евакуацію людей. Росія каже, що нібито відводить танки на тисячу кілометрів назад. Путін говорив про Україну на засіданні Ради безпеки. Україна та США не бачать ознак відведення російських військ.

Про російську агресію щодо України, пропаганду, яку поширюють бойовики та провокації і загострення на окупованому Донбасі, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Фейки та провокації терористів про "обстріл"

Джерело: фейсбук штабу ООС

У ЗСУ застерігають, що російські окупанти нахабно поширюють фейки про те, що це наші воїни обстрілюють населені пункти. Крім того, ворог вдається до провокацій різного роду.

У штабі операції Об'єднаних сил вкотре наголошують, що Збройні сили України дотримуються мінських домовленостей і норм міжнародного гуманітарного права.

Заяви про нібито обстріли населених пунктів з і сторони Збройних сил України є відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе країна-окупант,

– наголосили у штабі ООС.

Насправді ж це самі окупанти обстрілюють мирних мешканців.

Обстріли у Щасті

Джерело: фейсбук Валерія Залужного

На КПВВ "Щастя" у Луганській області 18 лютого під обстріл бойовиків потрапила колона з гуманітарною допомогою від Управління Верховного Комісара ООН. Близько 12:00 він повертався з окупованих територій та проходив перевірку прикордонників.

Окупанти обстрілюють Донбас: дивіться відео

Обійшлося, на щастя, без втрат.



Обстріл КПВВ / Фото з фейсбуку Валерія Залужного

Згодом у ДСНС повідомили, що в місті Щастя проросійські бойовики обстріляли пожежну частину. Поцілили також у житловий будинок села Артема. За попередніми даними постраждалих немає.

Окрім цього, зранку проросійські найманці також обстріляли ділянку неподалік залізничної станції Скотувата. У цей час там працювали робітники. Жертв вдалося уникнути, тому що робітників швидко забрали в укриття.

Окупнати продовжують обстрілювати об'єкти цивільної інфраструктури на Донбасі.

Атака диверсантів на Vodafone

У ніч з 17 на 18 лютого в роботі мобільного оператора Vodafone на Донбасі виникли збої. Люди не могли користуватись мережею.

У компанії в коментарі 24 каналу пояснили, що це був акт вандалізму. Мережі не було через обрив волоконно-оптичної лінії передачі (ВОЛЗ).

На інцидент також відреагували в МВС.

Громадяни не могли викликати швидку допомогу, поліцію чи просто нормально спілкуватись з рідними та друзями. Дякуючи швидкій роботі ремонтників, зв'язок відновили ще до ранку,

– заявив радник голови МВС Антон Геращенко.

Він попередив, що такі ситуації будуть повторюватися у майбутньому. Це є частиною плану Росії по дестабілізації ситуації в Україні.



Диверсанти на Донбасі пошкодили зв'язок мобільного оператора / Фото з телеграму Антона Геращенка

Щодо цього випадку, то правоохоронці відкрили кримінальні справи за фактом втручання в роботу оператора мобільного зв'язку і проводять першочергові слідчо-розшукові дії.

За словами Геращенка, операторам треба бути напоготові і разом з правоохоронцями документувати злочини, щоб якомога швидше їх розкрити.

Заява окупантів про евакуацію людей в Росію

Один із ватажків терористів у ефірі пропагандистської програми повідомив, що з 18 лютого розпочинається евакуація населення з території окупованого Донбасу. Людей хочуть відвезти у Ростовську область.

Зі сьогоднішнього дня, 18 лютого, організовано масовий централізований виїзд населення до Росії. Насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку,

– заявив проросійський бойовик.

Він додав, що жителів окупованого Донбасу готова прийняти Ростовська область, а "перехід через пункти пропуску на кордоні пришвидшать".

Росія каже про вивіз танків

Джерело: "РИА Новости"

У Міноборони країни-агресорки кажуть, що нібито вивозять військову техніку з-під кордону України. Ба більше того, мова йде буцімто про відведення аж "за тисячі кілометрів".

Росія продовжує стверджувати, що все це триває нібито після завершення навчань.

Черговий військовий ешелон з особовим складом та військовою технікою підрозділів танкової армії Західного військового округу висунувся до пункту постійної дислокації в Нижегородській області після завершення планових навчань,

– заявили у Міноборони окупантів.

Там кажуть, що танки та іншу броньовану техніку доставлять залізницею протяжністю в тисячу кілометрів. А після прибуття до частини військові проведуть технічне обслуговування машин та підготують їх до подальших заходів.

Путін говорив про Україну на засіданні Ради безпеки

Джерело: сайт президента Росії

Президент країни-окупантки Володимир Путін 18 лютого зібрав на оперативну нараду у форматі відеоконференції постійних членів Ради безпеки Росії. Високопосадовці ворожої країни обговорювали Україну та "гарантії безпеки".

У Кремлі повідомили, що під час наради обговорювали й ситуацію навколо України. Там цинічно зауважили, що це робили "з акцентом на напруженість, яка провокується ззовні".

Очільник Кремля також розповів учасниками наради про низку міжнародних зустрічей та дзвінків, які провів напередодні. Мовиться, зокрема, про перемовини з німецьким канцлером Олафом Шольцом, французьким президентом Еммануелем Макроном та американським лідером Джо Байденом.

Також на онлайн-зустрічі з Путіним чиновники спілкувалися й про "гарантії безпеки" для Росії.

При цьому, за словами речника російського президента Дмитра Пєскова, головною темою зустрічі став "розвиток високотехнологічних галузей вітчизняної промисловості".

Україна та США не бачать ознак відведення російських військ

Міністр оборони України Олексій Резніков у Верховній Раді 18 лютого заявив, що наразі відведення військ Росією немає. Водночас він заспокоїв, що немає і великої загрози вторгнення, повідомляє 24 канал.

Таким чином він не може підтвердити заяви Росії про те, що вона нібито відводить війська від наших кордонів. Відбувається лише переміщення сил та засобів.

Ми спостерігаємо за підрозділами російських військ поблизу України, що налічують близько 129 тисяч наземного компоненту. І разом з морською та авіаційною компонентами їх кількість становить близько 149 тисяч,

– заявив міністр оборони України.

За його словами, на тлі масових російських військових навчань, основну масу військ окупанти вже стягнули.

Виступ Резнікова в Раді: дивіться відео

Резніков попередив, що найближчими днями таки очікують залучення ще декількох тисяч осіб. Зокрема, чекають на входження до Чорного моря ще 3 російських кораблів.

Міноборони запевняє, що наша розвідка бачить усі рухи, які потенційно можуть бути загрозливими для України.

Схожа заява пролунала і з Пентагону. Глава американського відомства Ллойд Остін наголосив, що досі не видно ознак відведення військ Росії від українських кордонів. Натомість там фіксують нові нарощення потужностей держави-агресорки.

Ми бачимо, що вони продовжують готуватися, просуваються ближче до кордону, розосереджують війська, нарощують свої можливості в плані логістики,

– наголосив глава Пентагону.

Він додав, що все свідчить про те, що держава-агресорка зберігатиме здатність для початку нападу майже в будь-який час.